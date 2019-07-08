2019-07-08T05:29:52+03:00
Общество

В Красноярск придет похолодание с грозами

Испортится погода и в крае
Ася ЖУКОВА
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Грозы с порывистым ветром надвигаются на Красноярск.Грозы с порывистым ветром надвигаются на Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск и край идет похолодание с грозами и порывистым ветром. Об этом предупреждают на сайте Среднесибирского УГМС.

По данным синоптиков, после жаркого воскресенья погода в Красноярске испортится. В понедельник, 8 июля, небо снова затянет тучами, пройдет небольшой дождь. Вероятно, с грозой. Слегка похолодает – днем плюс 24-26, ночью плюс 16-18. Ветер 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Грозы возможны также в центральных и южных районах края.

Кроме того, на юге Таймыра, в Туруханском районе и Эвенкии ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Местами в Туруханском районе и Эвенкии - сильные дожди.

На востоке центральных районов края и Эвенкии сохраняется высокая пожарная опасность IV класса. А в Кежемском районе и на юге Эвенкийского - пожарная опасность V класса.

- На реке Бирюса (у села Почет) и на реке Чуна (у села Чунояр) продолжится спад уровня воды, - информируют специалисты. – На реке Тасеева все еще формируются дождевые паводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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