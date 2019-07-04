В Красноярске объявили сбор помощи пострадавшим от паводка: куда приходить и что нужно

В Красноярске собирают помощь для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения. Эта чрезвычайная ситуация, с одной стороны, напомнила, сколько вокруг нас неравнодушных людей, а с другой - обнажила проблемы организации помощи.

Татьяна Станкевич, директор благотворительного фонда «Феникс», не первый год занимается этой темой:

- Каждый раз, когда случается пожар или наводнение, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой - помощь от нашего края носит стихийный характер. Всё происходит локально - отдельные фонды, организации. На мой взгляд, это неправильно. Нам необходим некий координационный орган, который бы рулил процессом сбора гуманитарной помощи для пострадавших от стихийных бедствий и мы постараемся выйти с инициативой его создания на край.

Второе: когда объявляют сбор вещей пострадавшим, помимо нужного – питьевой воды, непортящихся продуктов питания, средств гигиены, люди начинают нести все, что им заблагорассудиться. Весь этот объем нужно перебрать, рассортировать. А это колоссальный труд волонтеров и опять же время.

Третье: я убеждена, что помощь должна носить адресный характер. Просто заваливать вещами людей, которые сами не знают, где будут жить, неразумно. Где они будут хранить эти вещи? Такая помощь превращается в мучение.

Сейчас наш фонд не объявлял сбор вещей, у нас на складе всегда есть запас одежды, обуви, которая отобрана, подписана – то есть при соответствующем заказе, мы можем это сразу передать. Но всегда возникает проблема с доставкой до места назначения. А что касается конкретно Иркутской области, то там ситуация усугубляется тем, что до сих пор нет доступа к затопленным районам и все дороги забиты большегрузами...

Действительно, на сегодняшний день сбором помощи для иркутян занимаются только отдельные благотворительные фонды, коммерческие и бюджетные организации Красноярска.

Их список – ниже.

В первую очередь пострадавшие нуждаются в бутилированной питьевой воде, «сухих пайках» - это могут быть любые консервы с длительным сроком годности, крупы, макаронные изделия, сахар и мука. Актуальны предметы гигиены, детские принадлежности (только в шести поселках Чуйского района без крова осталось более 2000 детей)

Требования к вещам — они все должны быть практичными и находиться в идеальном состоянии, чтобы их не было стыдно передать нуждающимся. Собранные вещи стоит разложить по разным пакетам — футболки отдельно, куртки отдельно и подписать каждый с указанием размера и типа вещей.

Всем, кто собрался сделать доброе дело, нужно понимать, что оказать гуманитарную помощь - не означает избавиться от завалов у себя в шкафу. Важно поставить себя на место человека, у которого потопом унесло все необходимое для жизни.

ВАЖНО

Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи:

Склад в цокольном этаже на Металлургов, 22а (с 9:00 до 17:00), БФ «Ангелы добра», «Твори добро своими руками», тел. 8-908-302-22-34,

Краевой центр социального обслуживания населения, ул. Сады, 8, тел. (391) 247-78-04, 247-78-58 (с 9.00 до 18.00).

Красноярский волонтёрский центр «Доброе дело», ул. Ады Лебедевой, 149, (391) 220-56-11, с 9.00-21.00.

«Ресурсный центр волонтеров», ул. Свердловская, 9а (последний подъезд жилого дома), с 9.00 до 21.00 ежедневно.

Салон МТС, ул. Взлетная, 24;

«Телефон.ру», ул. Телевизорная, 1 стр. 90;

Власти Иркутской области также опубликовали реквизиты счета для сбора денег.

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с80600060001)

ИНН 3808170986, КПП 380801001, БИК 042520001, Банк Отделение Иркутск г. Иркутск р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000.

КОНКРЕТНО

Жителям затопленных территорий наиболее нужно:

- бутилированная вода;

- продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, макароны, подсолнечное масло и др.

- мыло, зубная паста, зубные щётки, антибактериальные салфетки, шампуни;

- стиральные порошки, моющие и чистящие средства, средства дезинфекции;

- постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье);

- полотенца;

- белье, чулочно-носочные изделия (новые);

-одежда легкая и теплая;

- обувь;

- спальные мешки;

- посуда и кухонные принадлежности.