2019-07-04T10:27:58+03:00
Происшествия

Бирюса отступает: в Красноярском крае эвакуированные жители затопленного Покатеево возвращаются в свои дома

Спасатели и эпидемиологи пробудут в зоне ЧП еще несколько дней, пока вода окончательно не отступит [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Покатеево вода затопила дома в низинеВ Покатеево вода затопила дома в низинеФото: Ольга КОСТИНА
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Вслед за Канском в Красноярском крае начало топить населенные пункты Абанского и Богучанского районов - Бирюса вышла из берегов. По информации КГКУ «Спасатель», накануне в селе Покатеево эвакуировано 60 человек в том числе 15 детей. Все они были размещены в местной школе, где открыли временный эвакуационный пункт. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск сами жители Покатеево, сейчас вода пошла на спад, и все они уже вернулись в свои дома. Но страху натерпелись. Особенно дети.

Бирюса вышла из берегов.Видео: соцсети

- Мы в ужасе были, - признается местная жительница Зинаида Рейн, - хотя на моей памяти это не первое наводнение у нас. Топило Покатеево в 2000 году, и хорошо прямо топило. Но в этот раз испугались страшно, вода пребывала на глазах: вот только, казалось, ко двору подступает, потом смотрю - уже весь двор, уже и огород, и подполье... Весь урожай погиб, дом мокрый... Но сейчас нам сказали, что уходит Бирюса.

Спасенных жителей размещают в местной школе Фото: Ольга КОСТИНА

Спасенных жителей размещают в местной школеФото: Ольга КОСТИНА

Нам удалось дозвониться до школы, где на время острой фазы паводка развернули эвакуационный пункт.

- Спасатели еще здесь и останутся до тех пор, пока обстановка не стабилизируется, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск директор местной школы Светлана Кармышова. - Вода, действительно, быстро пребывала, но также быстро и уходит. У нас в школе организованы были спальные места для пострадавших, горячий чай, еду в основном все свою захватили. Медики работали. Сотрудники Роспотребнадзора тоже здесь - берут пробы воды. Сегодня, к счастью, уже спокойнее в селе: вода на полметра где-то упала за сутки. Даст Бог, переживем.

Эвакуация людей продолжается Фото: Ольга КОСТИНА

Эвакуация людей продолжаетсяФото: Ольга КОСТИНА

В Абанском районе остаются отрезанными несколько населенных пунктов. По данным КрУДор, из-за разлива Бирюсы на 19-м километре дороги Канск - Абан - Богучаны – Пея затоплен участок в 700 метров. Также подтопление зафиксировано на 69-м километре дороги Абан - Почет. В Богучанском районе река Хожо затопила дорогу Октябрьский - Чунояр - Осиновый Мыс - Такучет на участке с 1,5 по 1,8 километр. На некторых участках глубина подтоплений достигает метра.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Богучанском районе Красноярского края вышли из берегов реки Хожо и Чуна - приток Ангары. Отрезанными остались поселки Октябрьский и Малеево - связь с ними имеется только железной дороге. Из Октябрьского эвакуировано 40 человек. 12 находятся в эвакуационных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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