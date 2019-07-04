Бирюса отступает: в Красноярском крае эвакуированные жители затопленного Покатеево возвращаются в свои дома

Вслед за Канском в Красноярском крае начало топить населенные пункты Абанского и Богучанского районов - Бирюса вышла из берегов. По информации КГКУ «Спасатель», накануне в селе Покатеево эвакуировано 60 человек в том числе 15 детей. Все они были размещены в местной школе, где открыли временный эвакуационный пункт. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск сами жители Покатеево, сейчас вода пошла на спад, и все они уже вернулись в свои дома. Но страху натерпелись. Особенно дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/718291" frameborder="0"></iframe> Бирюса вышла из берегов.Видео: соцсети

- Мы в ужасе были, - признается местная жительница Зинаида Рейн, - хотя на моей памяти это не первое наводнение у нас. Топило Покатеево в 2000 году, и хорошо прямо топило. Но в этот раз испугались страшно, вода пребывала на глазах: вот только, казалось, ко двору подступает, потом смотрю - уже весь двор, уже и огород, и подполье... Весь урожай погиб, дом мокрый... Но сейчас нам сказали, что уходит Бирюса.

Спасенных жителей размещают в местной школеФото: Ольга КОСТИНА

Нам удалось дозвониться до школы, где на время острой фазы паводка развернули эвакуационный пункт.

- Спасатели еще здесь и останутся до тех пор, пока обстановка не стабилизируется, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск директор местной школы Светлана Кармышова. - Вода, действительно, быстро пребывала, но также быстро и уходит. У нас в школе организованы были спальные места для пострадавших, горячий чай, еду в основном все свою захватили. Медики работали. Сотрудники Роспотребнадзора тоже здесь - берут пробы воды. Сегодня, к счастью, уже спокойнее в селе: вода на полметра где-то упала за сутки. Даст Бог, переживем.

Эвакуация людей продолжаетсяФото: Ольга КОСТИНА

В Абанском районе остаются отрезанными несколько населенных пунктов. По данным КрУДор, из-за разлива Бирюсы на 19-м километре дороги Канск - Абан - Богучаны – Пея затоплен участок в 700 метров. Также подтопление зафиксировано на 69-м километре дороги Абан - Почет. В Богучанском районе река Хожо затопила дорогу Октябрьский - Чунояр - Осиновый Мыс - Такучет на участке с 1,5 по 1,8 километр. На некторых участках глубина подтоплений достигает метра.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Богучанском районе Красноярского края вышли из берегов реки Хожо и Чуна - приток Ангары. Отрезанными остались поселки Октябрьский и Малеево - связь с ними имеется только железной дороге. Из Октябрьского эвакуировано 40 человек. 12 находятся в эвакуационных пунктах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В домах вода, плаваем на лодках уже»: вслед за Канском в Красноярском крае топит село Покатеево

Вслед за Иркутской областью и Канском беда пришла в Покатеево, село в Абанском районе Красноярского края. (От него 135 километров по прямой до Канска). Здесь вышла из берегов река Бирюса. Она течет как раз со стороны Иркутской области, которая пережила большое наводнение… (подробности)

«Права хотите качнуть?»: Александр Усс поговорил с пострадавшими во время наводнения в Канске

По последним данным, уровень воды на р. Кан в Канске упал на 16 см и составляет 425 см. В настоящее время остаются подтопленными 137 придомовых участков, в которых проживает 361 человек, из них 53 ребенка. Кроме того, затоплены еще 238 дачных участков. Эвакуированные жители города размещены в пункте временного размещения и у родственников. На месте работают 112 спасателей и 23 единицы техники. (Подробнее)

«У страха глаза велики»: в МЧС рассказали о реальном положении с паводком в Канске

В Канске (Красноярский край) паводком затоплено 117 дачных участков и 79 частных домов - это официальные данные региональгоно МЧС. Причиной разлива реки Кан (а именно из-за этого притока Енисея произошло наводнение) называют обильные ливни, которые прошли недавно в восточной группе районов Красноярского края и Иркутской области. А никак не сход мифического ледника в Саянах, на который ссылаются диванные знатоки наводнений в соцсетях, запугивая и без того перепуганных жителей Канска тем, что вода якобы поднимется аж на 18 метров! Но... это ложь. Да, сейчас в городе много подтопленных участков, но, по информации спасателей, вода в реке Кан уже идет на спад (Подробнее).