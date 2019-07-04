Спасибо министерству спорта! Красноярский олимпиец Вик Уайлд остается выступать за Россию

Только после вмешательства министерства спорта России разрешилась непростая ситуация, о которой месяц назад сообщил на своей странице в Инстаграм красноярский олимпиец Вик Уайлд. Напомним, Уайлд написал, что уже в ближайшее время может вернуться на родину, в США, несмотря на желание продолжать карьеру в России. Все потому, что медики из ФМБА запретили ему выступать.

- ФМБА признала меня негодным для выступлений, - рассказал тогда с обидой (и это можно понять) Уайлд. - Мой австрийский врач уверяет, я здоров. Бросать сноуборд не намерен, и у меня все еще есть американский паспорт.

В СМИ и соцсетях поднялась волна возмущения. На сторону Уайлда встали поклонники сноуборда, ведь именно Уайлд принес России две золотых медали на Олимпиаде в Сочи. И этот медальный рекорд пока не побил не один российский спортсмен. В Россию Уайлд перебрался вслед за своей девушкой бронзовой призеркой Олимпиады в Сочи Аленой Заварзиной - и эта история любви прогремела на весь мир. Но... медики ФМБА решили списать Уайлда со счетов. К счастью, ситуация разрешилась в пользу Вика.

- Если вам интересно, я все еще выступаю за Россию, - рассказал поклонникам Уайлд. - Спасибо министерству спорта России за решение ситуации.

Удачи, Вик! Ждем новых побед.