2019-07-11T11:19:32+03:00
Происшествия

Эх, прокачу! В поселке под Канском через размытую дорогу людей переправляли в ковше экскаватора

Соцсети возмутились, а оказалось, виноват ливень и дорожные работы [видео]
Ася ЖУКОВА
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Эх, прокачу! В поселке под Канском через размытую дорогу людей переправляли в ковше экскаватора. На фото - подтопления в Канске. Фото: ЧП - Канск.Эх, прокачу! В поселке под Канском через размытую дорогу людей переправляли в ковше экскаватора. На фото - подтопления в Канске. Фото: ЧП - Канск.
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- Дорогу просто размыло! И путепроводом сейчас служит экскаватор. Просто жесть. Как раз пошел ливень. Поехали, оп! – появившись вчера в канском паблике «Лимон ТВ», этот ролик наделал много шума.

Еще бы: на кадрах жителей поселка Строителей (это под Канском Красноярского края) переправляют через размытую ливнем дорогу в ковше экскаватора. Дело было 10 июля, в среду.

Интересный такой лайфхак? . Видео: Лимон ТВ.

Неужели та самая дорога, на которую пожаловалась губернатору жительница подтопленного Канска Наталья Заморозова? Напомним, женщина посетовала, что дорогу не ремонтировали лет 40. И, если вода поднимется, их дома отрежет. «Нет, не наша!», - заверила нас Наталья. Кстати, сразу после разговора с Александром Уссом дорогу отремонтировали. Вот она - на фото ниже.

Дорога, на которую жаловались жители Канска, ДО и ПОСЛе ремонта. Фото: предоставлено источником.

Дорога, на которую жаловались жители Канска, ДО и ПОСЛе ремонта. Фото: предоставлено источником.

Между тем соцсети зрелище возмутило. «Наша Раша», «Что за аттракцион?», «Техника безопасности? Не, не слышал», - посыпались комментарии.

А после выяснилось: дорогу в Канске не размывало. Ее разрыли рабочие, чтобы пустить под ней трубу, сообщает newslab. Тогда, если начнется паводок, вода будет отведена, не хлынет к жилым домам.

Залезай - поехали. Фото: стоп-кадр "Лимон ТВ".

Залезай - поехали. Фото: стоп-кадр "Лимон ТВ".

И в этот момент в Канске начался мощный ливень. Траншею заполнила вода. Люди, что шли с работы, не смогли сами преодолеть препятствие. В итоге помочь им вызвался экскаваторщик. Машина встала прямо в канаве. И по двое подвозила всех желающих. Так что даже появилась очередь. Одни воспринимали происходящее с юмором: дескать, где наша не пропадала. Другие жаловались: «Не могли временный переход сколотить что ли?».

А вы что думаете?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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