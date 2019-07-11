Первое в России беспилотное метро может появиться в Красноярске

Хорошие новости: первое в России беспилотное метро могут построить в Красноярске. Техзадание на корректировку проектно-сметной документации утверждено Федеральным агентством железнодорожного транспорта, готовятся документы для проведения аукциона. Об этом стало известно в четверг, 11 июля, в ходе совещания губернатора Александра Усса с членами краевого правительства.

- Перед нами стоит стратегическая задача по возобновлению строительства метро и актуализации всей транспортной схемы Красноярска. Это позволит не только решить транспортные проблемы в городе, но и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, - подчеркнул глава края.

До конца нынешнего года планируется провести изыскания на всех станциях и сделать технико-экономическое обоснование. Это необходимо, поскольку прежние данные и технологические подходы к строительству устарели, пояснил министр транспорта края Константин Димитров.

Глава края провел совещание по вопросам строительства метров в красноярске. Фото: пресс-служба правительства.

Такого в стране еще нет

Самое главное: красноярское метро может стать первым в России метро с беспилотным управлением.

- Такого в стране еще нет, однако эти подходы широко используются в мировой практике, - заявил Константин Димитров.

Теперь о способах прокладки линий. Глава края поставил задачу определиться с этим вопросом к июню 2020 года.

- Есть возможность сделать наземное скоростное метро либо классически провести ветку под землей. Проектировщик должен предложить нам целесообразный вариант, исходя из эффективности, экономичности, применения новых технологий, - отметил губернатор.

Уже известно: линия метро будет связана с трамвайной сетью и городской электричкой. Причем скоростной трамвай по маршруту КрасТЭЦ - Предмостная площадь – улица Матросова должен быть запущен уже к следующему лету. Это еще одно поручение главы края.

Тем более что рельсы на маршруте уже есть, осталось осовременить остановки, совместив их со светофорами. Чтобы трамваям была обеспечена «зеленая волна».

- Сегодня скорость движения трамвая с учетом остановок в среднем составляет 12-17 километров в час. Наша задача - увеличить ее не менее чем в два раза и довести до возможных 40 километров в час, - уточнил Константин Димитров.

Оздоровит экологическую обстановку

Напомним, вопрос о возобновлении строительства метро Александр Усс - тогда еще врио Губернатора – поднял на встрече с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2018 года - во время его визита в Красноярск. Глава государства поддержал предложение. И спустя год ему представили концепцию возведения метро.

Отметим, в том числе благодаря появлению метро в Красноярске планируется снизить выбросы от транспорта. Именно поэтому его возведение предусмотрено национальным проектом «Экология».