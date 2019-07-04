2019-07-04T12:22:50+03:00
Общество

«Как достала эта ваша Турция!»: чего хотят на отдыхе родители, а чего – дети

Переписка в мессенджере двух подружек, которые проводят лето порознь
Поделиться:
Кому-то море...Кому-то море...Фото: Мария МИШКИНА
Изменить размер текста:

Где будет отдыхать семья? - решают обычно взрослые. Детей – в охапку и с собой. А вот что те иногда пишут друг другу втайне мамы и папы? Вы удивитесь (и, наверное, немного посмеетесь, - заметка «хорошего настроения»). Имена изменены, а переписка – реальных подружек из Красноярска, 15-летних Лены и Оли. Первая проводит июнь в Турции, а вторая – с мамой на даче.

...а кто-то на даче, но тоже неплохо! Фото: Мария ЛЕНЦ

...а кто-то на даче, но тоже неплохо!Фото: Мария ЛЕНЦ

Лена

Я. Так. Заколебаался

Оля

Мне бы так заколебаться. А не на даче заколебываться.

Лена

С мамой оооооочень скууучно.

Оля

Да что ты говоришь!

Я из мира нафиг выпала. Я вообще не знаю, что творится.

Оля

Ой простите что вам скучно на отдыхе.

Лена

Я бы посмотрела на тебя. В 6 часов подъем по команде «рота подъем». Лена жопу от кровати оторви, и вперед на пляж! Когда твоя единственная мечта сейчас - поспаать! Потому что с этой женщиной нет мне покоя. Я бы лучше в городе задыхалась, или на даче пахала, но не сидеть тут в жару под сорокет, когда кондер нифига не вывозит.

Оля

Тогда бери тяпку и поохать! А я в первый раз за границу фигану!

Лена

Ради экскурсии встали в 2 часа ночи по местному времени! в 2 часа ночи! Собрались за 20 минут. Я сижу на кровати в трусах и каске жду указаний от старшего по званию. Думаю «Ну хоть посплю полчасика. Есть охота. И маман такая «Вниз спускаемся». Ну припёрлись мы вниз как туристки на всю голову. Жрать охота капец. А там сосиска, хлебушек и огурец!

Изыски, изыски. А хочется простых котлет! Фото: Мария МИШКИНА

Изыски, изыски. А хочется простых котлет!Фото: Мария МИШКИНА

***

Мне потребовалось 5 минут, чтобы прочитать твоё сообщение, потому что тут инета нету! Я брала с собой ноут, чтобы порисовать, но фиг там плавал. Я не могу нормально всё расставить, потому что нет рабочего места, а на кровати, выгнувшись как эпилептик, лежать неудобно. И лишняя минута под солнцем - ожог нафиг!

Оля

Окей, но я бы выбрала это, так как в последний раз была на море половину жизни назад.

Лена

Пожалуйста. 80 000 на поездку. Это до хрена. И именно поэтому меня за шкирняк вытаскивают из номера, ибо «Лена, мы пахали всё это время нам на поездку». Я хотела ваще дома остаться. Моего мнения как всегда не спрашивают. Ну тыжребёнок. Ты должен слушать яжматерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Он искусственно вызовет осадки! На борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае бросили спецсамолет
Поножовщину на правобережье Красноярска устроили отец и двое сыновей
В Красноярском крае реки Хожо и Чуна вышли из берегов: эвакуировано 40 человек
Красноярские художники нарисовали в центре города картину Андрея Поздеева
В Белых росах в массовой ночной драке зарезали мужчину: еще двое ранены
Красноярцы на митинге «За чистое небо» требуют ужесточить штрафы за загрязнение окружающей среды
В День работников морского и речного флота красноярцев приглашают на парад судов
На доработку! Горсовет Красноярска забраковал проект планировки Солнечного
Дороги превратились в реки. Объявлено о новых перекрытиях в Красноярском крае
Красноярский сутенер несколько лет поставлял проституток в сауны и гостиницы
Смотрим видео спасения провалившегося под асфальт в центре грузовика
В Красноярске проведен опрос на тему самые популярные покупки в зоомагазинах
Красноярского депутата Сергея Титова оставили под стражей
Театральную площадь Красноярска кардинально обновят
Красноярцы отметили день рождения заповедника «Столбы»
Интернет-магазин запрещенных сыров закрыли в Красноярске
Темные волосы, темный автомобиль. В Красноярске ищут водителя, сбившего школьницу на переходе
Главной причиной рака у красноярцев объявили курение
Миллиардные потери несет бюджет Красноярского края из-за недостроев
Для енисейских шумахеров. В Красноярске открывают первый водный стадион
53 погибших дерева в центре Красноярска обещали заменить
Республика Хакасия приурочила к своему дню рождению фестиваль Чир Чайаан
Вместо старинных усадеб элитный дом. Скандальный проект застройки центра Красноярска отклонен мэром