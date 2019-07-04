«Как достала эта ваша Турция!»: чего хотят на отдыхе родители, а чего – дети

Где будет отдыхать семья? - решают обычно взрослые. Детей – в охапку и с собой. А вот что те иногда пишут друг другу втайне мамы и папы? Вы удивитесь (и, наверное, немного посмеетесь, - заметка «хорошего настроения»). Имена изменены, а переписка – реальных подружек из Красноярска, 15-летних Лены и Оли. Первая проводит июнь в Турции, а вторая – с мамой на даче.

...а кто-то на даче, но тоже неплохо!Фото: Мария ЛЕНЦ

Лена

Я. Так. Заколебаался

Оля

Мне бы так заколебаться. А не на даче заколебываться.

Лена

С мамой оооооочень скууучно.

Оля

Да что ты говоришь!

Я из мира нафиг выпала. Я вообще не знаю, что творится.

Оля

Ой простите что вам скучно на отдыхе.

Лена

Я бы посмотрела на тебя. В 6 часов подъем по команде «рота подъем». Лена жопу от кровати оторви, и вперед на пляж! Когда твоя единственная мечта сейчас - поспаать! Потому что с этой женщиной нет мне покоя. Я бы лучше в городе задыхалась, или на даче пахала, но не сидеть тут в жару под сорокет, когда кондер нифига не вывозит.

Оля

Тогда бери тяпку и поохать! А я в первый раз за границу фигану!

Лена

Ради экскурсии встали в 2 часа ночи по местному времени! в 2 часа ночи! Собрались за 20 минут. Я сижу на кровати в трусах и каске жду указаний от старшего по званию. Думаю «Ну хоть посплю полчасика. Есть охота. И маман такая «Вниз спускаемся». Ну припёрлись мы вниз как туристки на всю голову. Жрать охота капец. А там сосиска, хлебушек и огурец!

Изыски, изыски. А хочется простых котлет!Фото: Мария МИШКИНА

***

Мне потребовалось 5 минут, чтобы прочитать твоё сообщение, потому что тут инета нету! Я брала с собой ноут, чтобы порисовать, но фиг там плавал. Я не могу нормально всё расставить, потому что нет рабочего места, а на кровати, выгнувшись как эпилептик, лежать неудобно. И лишняя минута под солнцем - ожог нафиг!

Оля

Окей, но я бы выбрала это, так как в последний раз была на море половину жизни назад.

Лена

Пожалуйста. 80 000 на поездку. Это до хрена. И именно поэтому меня за шкирняк вытаскивают из номера, ибо «Лена, мы пахали всё это время нам на поездку». Я хотела ваще дома остаться. Моего мнения как всегда не спрашивают. Ну тыжребёнок. Ты должен слушать яжматерей.