«Пшел вон отсюда!»: напавшему на журналиста главе Ширинского района Хакасии предъявили обвинение

Перекинул через плечо за слишком острый вопрос… Скандальная история нападения хакасского чиновника на журналиста федерального ТВ-канала разлетелась по СМИ и соцсетям в конце мая. И почти сразу ее героями занялись не только следователи, но и телевизионщики. Свою пародию на ставший знаменитым чиновничий бросок сняла даже команда программы «Вечерний Ургант».

Месяцем раньше попал под амнистию

Глава Ширинского района Хакасии напал на журналиста.Сергей Зайцев набросился на Ивана Литомина и повалил на землю

Финал истории уже скоро. В среду, 3 июля, главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву предъявили обвинение в «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием».

(А это – на минуточку – до шести лет лишения свободы и возможности занимать высокие должности на срок до трех лет или вообще бессрочно.

К тому же это не первый подобный «опыт» Сергея Зайцева. Буквально за месяц до нападения на корреспондента его признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц - в результате страшных пожаров в Шира в апреле 2015 года. Дали четыре с половиной года колонии-поселения. И... тут же освободили по амнистии к 70-летию победы в Великой Отечественной войне).

Толкнул, схватил и повалил

И вот – еще одно обвинение. Озвучиваем версию следствия:

- 22 мая 2019 года съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» с целью подготовки материала для репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с главой муниципального образования Ширинский район. В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль.

Это была провокация? Фото: стоп-кадр "Вести. Дежурная часть".

Теперь подробнее. Журналист программы Вести. Дежурная часть» Иван Литомин снимал в поселке Шира репортаж, как живут сейчас пострадавшие от пожара. Люди говорили с ним откровенно, показывали все, как есть. После разговора с ними корреспондент направился к главе района. И забросал неудобными вопросами: откуда у того роскошный двухэтажный особняк, когда у погорельцев дома в трещинах? Почему после судимости он до сих пор на посту? И с чего бы район платит адвокату Зайцева по 2 миллиона каждый год за пользование полигоном бытовых отходов?

- Пшел вон отсюда! – разъярился чиновник.

А дальше вы знаете. Зайцев кинулся на журналиста, швырнул на пол, выражений не выбирал… Причем присутствующие в кабинете замы даже не пытались его остановить. И все это на камеру. Когда видео обнародовали, разразился скандал.

Провокация не иначе

Отмалчиваться было нельзя. И чиновник охотно пошел на контакт со СМИ. Правда, объяснил случившееся своеобразно.

- Это произошло 22 мая, - поведал он «Комсомольской правде» - Красноярск. - Рабочий день начинается с 8 часов утра, но я прихожу на работу пораньше. И в тот день пришел, потому что накануне был в Абакане, а за время моего отсутствия накопилось много документации, которую нужно было разобрать. Примерно в 7.20 ко мне в кабинет врываются трое неизвестных мне мужчин. Один – с камерой, которая уже работала. Второй с микрофоном. Третий встал сзади них, не знаю, кто это. Тот, который с микрофоном, приблизился ко мне вплотную, когда я сидел за рабочим столом. Не представился. Устно сказал, что является корреспондентом «Вести 24», при этом ни удостоверения не предъявил, не бейджа на нем не было. И сразу бесцеремонно задает мне вопрос: почему я, имея уголовное прошлое, занимаю пост главы Ширинского района? Причем заявил совершенно безапелляционно. Что я возвел себе личный коттедж за счет строительства очистных сооружений в поселке Жемчужный. И не стыдно ли мне смотреть в глаза погорельцам, потому что я их обокрал при строительстве жилых домов.

Я попросил его присесть, хотя бы рассказать что, кто он такой и что происходит. Но он присесть отказался и начал сыпать одно за другим оскорбления в мой адрес. Тогда я хотел вытолкать его за дверь. Я много общаюсь с журналистами. В том числе и после пожаров 2015 года. Но с таким поведением, хамским и циничным, никогда не встречался. Я считаю, что это провокация, они ее хотели и добились своего. Я не выдержал, был возбужден. Когда выталкивал, он меня непроизвольно ударил ногой, я его отпустил, и он упал. Но даже лежа на полу, он продолжал меня оскорблять и почему-то улыбался! В 7.45 у меня начиналась рабочая планерка, в кабинет зашли заместители и начальники управлений. Они также, безо всякого насилия, начали выдворять журналистов из кабинета и вытолкали. Я сожалею лишь об одном, если кто-то из жителей района и республики посчитает, что я вел себя некорректно.

Кстати, по поводу «неудобных» вопросов. Журналисты действительно ездили к погорельцам, но показали только одного и них. Администрация района не была заказчиком строительства. Мы не финансировали его, не осуществляли строительный надзор. Все мероприятия были отражены в постановлении Правительства РФ. Занимался строительством субъект РФ (то есть Республика Хакасия – прим. ред.), это всем известно. Как можно обвинять сегодня меня в краже денег у погорельцев?

P.S.

После случившегося Сергей Зайцев написал в полицию встречное заявление на журналиста Ивана Литомина. Требовал возбудить уголовное дело за оскорбление представителя органов власти. Дело взяла под контроль прокуратура. И последнее: пока шло следствие, Зайцев свою вину не признал. И от дачи показаний отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я его отпустил, и он упал!»: на чиновника в Хакасии заведено уголовное дело за нападение на журналиста

Журналисты «России 24» (программа «Вести. Дежурная часть») написали заявление в полицию посте того, как попытались взять интервью у главы Ширинского района (Республика Хакасия) Сергея Николаевича Зайцева. Материалы передали в Следственный комитет – здесь уже проводят проверку. Корреспондент Иван Литомин с командой работал в поселке, который в апреле 2015 года пострадал от страшного пожара (Подробнее).

«Пшел вон отсюда!» В Хакасии глава районной администрации напал на журналиста

Прецедентом не назовешь, но случай явно из ряда вон. На журналиста федерального канала «Россия 24» (программа «Вести. Дежурная часть») набросился глава Ширинского района Хакасии. Сергею Зайцеву просто… не понравились вопросы, которые, якобы вломившись в его кабинет, задавал корреспондент Иван Литомин. (Подробнее).

«Вечерний Ургант» снял пародию на нападение хакасского чиновника на журналиста

Скандальной историей нападения хакасского чиновника на журналиста федерального телеканала заинтересовались не только правоохранительные органы. Команда развлекательной программы «Вечерний Ургант» сняла на нее пародию (Подробнее).