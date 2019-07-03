«Миру нужен чемпион»: женская команда «Енисей» пригласила Бузову на сборы в Красноярск

Женский футбольный клуб «Енисей» позвал на летние сборы в Красноярск Ольгу Бузову. Команда, занимающая одну из последних строк в турнирной таблице чемпионата России, сделала неожиданный ход. И разместила в своем Twitter «воззвание»:

- Ольга Бузова, учитывая Вашу ауру победительницы и наше турнирное положение, приглашаем Вас на летние сборы, которые проходят в Красноярске. Наши слова не водица!

Пост самоиронии появился как ответ на слова певицы об открытости на любые предложения после «Барселоны». Напомним, недавно Ольга провела пару дней в расположении каталонской команды. Примерила форму сине-гранатовых и даже сама погоняла мяч на знаменитом поле. А после призналась в своем инстаграме:

Рассчитываем на ауру победительницы

- Играла в футбол на стадионе Camp Nou. Смотрю на фото, пишу это после матча, и сама не верю, что это была я. Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная. Верьте в себя, верьте в свои силы и стирайте отговорки. Я с вами! Я вас всех люблю. У тебя есть весь мир. А миру нужен чемпион.

По-видимому, он необходим и сибирячкам – как мотиватор. Поэтому они и написали Бузовой. Пока реакции от поп-звезды не последовало. Ждем-с!

buzova86 Миру нужен чемпион

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оля, разреши? Женский футбольный клуб «Енисей» захотел форму с Бузовой

Белую со львом на всю грудь или красную с медвежьей пастью. А, может быть, с надписями - «сильная», «шикарная», «сексапильная»? На днях в женском футбольном клубе «Енисей» из Красноярска выбрали новую форму (а, точнее, третий ее комплект).

Отмели с десяток вариантов: мрачно, скучно, агрессивно. Остановились на самом нетривиальном. Белая футболка, а на ней... стройными рядами портреты Ольги Бузовой. Ход, прямо скажем, нестандартный. Зато до такого еще никто не додумался, улыбаются игроки (Подробности).