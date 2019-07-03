После разговора красноярского губернатора с женщиной, «качнувшей права», дорогу в Канске сделали за сутки

Улица Чечеульская в Канске – одна из самых проблемных. В том плане, что весной ее заливает практически всегда разливающимся Каном, а если «повезет», под воду уходят и расположенные рядом дома.

Жители хорошо помнят как минимум четыре глобальных потопа. Когда сидели на крышах вместе с домашней живностью, глядя на море вместо огородов, сетуя о пропавших продуктах и утонувших вещах.

Поэтому Наталья Овчинникова–Заморозова, увидев прилетевшего на встречу с жителями губернатора Красноярского края Александра Усса, не сдержалась: «Вы дорогу нашу видели? А если сейчас вода пойдет и размоет? За нами вертолеты будут присылать?»

Наталья: Вы дорогу нашу видели? А если сейчас вода пойдет и размоет? Стоп кадр.

Тот не сдержался тоже: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную».

- Это было реально наболевшее, ничего личного, - рассказывает Наталья. – У нас много проблем. И освещение на улицах, и ремонт. Но мы об этом не спрашивали, понимали – приезд конкретно был по наводнению. В такие периоды мы просто отрезаны от мира У нас частные дома. Когда прошлое сильное наводнение было, спасатели перекрыли затопленный участок, и не давали ни заехать, ни уехать. «Жигули» какие-то пытались прорваться, и утонули по самую крышу. Наша машина тоже утонула. Мы лично три дня сидели на крышах ждали пока вода уйдет.

Я на этой улице живу с детства, мне 40 лет. Еще маленькой была, первый паводок хорошо помню. Все наводнения пережила. У нас это наболевший вопрос, постоянно наводнения эти, ремонты. И вообще ничего не менялось. У нас бабушка-соседка не передвигается сама, ее на руках носят, пожилая, из дома уезжать не хочет. Вот станет ей плохо, куда ее, на чем. На лодке? Катеров не имеем, к сожалению. У соседки-девочки ребенок – инвалид.

Это было в понедельник, 1 июля, а второго грянул скандал: видео разлетелось по Интернету. В этот же день:

- Приехали строители, уже трубу дренажную сделали, - радостно рассказала вечером Наталья «Комсомольской правде» – Красноярск. – Завтра будут отсыпать, разравнивать. Теперь вода по трубе будет уходить вниз, там озера, не будет уже переливаться на дорогу, идти в наши огороды. Отток воды будет. Мы очень рады, что дорога все-таки, так оперативно, будет сделана. Даже в связи с известными событиями не думали, что так быстро. Видимо, надо было такому инциденту случиться, чтобы это произошло. Обратили на нас внимание, и хорошо, нас это радует!

- На дороге, которая вызывала беспокойство жителей, в частности Натальи Заморозовой, администрация города провела необходимые работы - вода теперь ее не размывает, - подтвердили и в правительстве Красноярского края.

Канск. Фото 24.mchs.gov.ru

Неофициально здесь говорят – конечно, да, произошел досадный инцидент. Очевидцы предполагают – губернатор хотел поддержать людей в том числе и морально, пошутить, но обстановка была накалена до предела, и волны, как говорится, «разошлись».

Кстати, паводок в Канске уже почти сошел на нет, вода отступила. В городе работает несколько пунктов, в которых пострадавшим людям оказывают помощь с вещами, документами, жильем. А из Красноярска сегодня вышла фура с помощью другим пострадавшим от большой воды – иркутянам.

А из Красноярска сегодня вышла фура с помощью другим пострадавшим от большой воды – иркутянам.. Сосети

В основном, - сообщает волонтер, координатор красноярской группы «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина, это питьевая вода, в которой так нуждаются сейчас люди.