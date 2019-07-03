2019-07-03T10:24:48+03:00
Происшествия

«Сестры Хачатурян далеко, а домашнее насилие рядом»: в Красноярском крае мать просит защитить детей от отца-насильника

Женщина приехала в Красноярск сыновьями для проведения независимых экспертиз
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Женщина приехала в Красноярск сыновьями для проведения независимых экспертизЖенщина приехала в Красноярск сыновьями для проведения независимых экспертизФото: Мария ЛЕНЦ
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Историю Кристины К. (фамилию не называем в интересах детей, имена мальчиков также изменены) из поселка Стрелка (округ Лесосибирска, Красноярский край) рассказала известная общественница Ольга Суворова.

Сестры Хачатурян далеко, а домашнее насилие рядом, - говорит Ольга Суворова, разбирая документы К - х. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сестры Хачатурян далеко, а домашнее насилие рядом, - говорит Ольга Суворова, разбирая документы К - х.Фото: Мария ЛЕНЦ

Именно она помогает семье пройти независимые экспертизы и подать заявление в Следственный комитет.

- Сестры Хачатурян далеко, а домашнее насилие рядом, - говорит Ольга Суворова, разбирая документы К - х.

А история в следующем. Кристина растит двух сыновей – Мишу, ему 7 лет, и Руслана, которому 5. С мужем, Константином Ш., Кристина развелась, когда только родился Руслан. Но от ребенка отец не отказался: старший сын остался с мамой, а младший – с отцом, который уехал в другой населенный пункт, расположенный в соседнем районе Красноярского края, Мотыгинском, Ново-Ангарск.

В начале 2018 года Кристина попала в больницу. Внука периодически навещала ее бабушка, Наталья Борисовна. В семью к бывшему мужу Кристины она не ходила – виделась с ребенком в детском саду, где ее хорошо знали.

- И воспитатели стали говорить мне, Забирайте Руслана из этой семьи, - уверяет Наталья Борисовна. – Что он стал запуганный, не ест и вообще с психикой становится все хуже. И у него... как вам сказать, не характерное для ребенка «взрослое» поведение...

В феврале 2018 года Кристина, которая вышла из больницы, просто приехала в Ново-Ангарск и забрала Руслана (отец и его мама звонили, требовали вернуть его, но Кристина ответила, что ни ха что). Здоровье мальчика, ей показалось, не в порядке. А когда осмотрела ребенка...

Все это пока со слов только одной стороны, и только ее версия, напомним, документальных подтверждений словам матери детей все-таки нет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все это пока со слов только одной стороны, и только ее версия, напомним, документальных подтверждений словам матери детей все-таки нет.Фото: Мария ЛЕНЦ

- У него явные следы насилия, - уверяет Кристина. – Я была просто в шоке. И сразу написала заявление в полицию.

Дальше история становится запутанной: вроде бы, сначала эксперты и психологи на словах сказали семье: факт насилия подтверждается. И на основании этого было заведено уголовное дело. Но потом его почему-то закрыли за «отсутствием состава преступления». А в документах экспертиз подтверждений преступных деяний тоже не нашлось.

- Бывший муж требует вернуть ему Матвея, - рассказала Кристина «Комсомольской правде» – Красноярск. – Я ни за что его не отдам, там над ним снова будут издеваться. Поэтому и приехала в Красноярск, чтобы обратиться в краевой следственный комитет. Чтобы провести независимые экспертизы.

Почему дело закрыли, сторпоцентных версий у семьи Кристины нет. Подозревает, что дело в родственниках бывшего мужа. Сам он простой работяга, а вот по сестринской линии есть служащие в органах люди. Может, боятся за «честь мундира».

Впрочем, все это пока со слов только одной стороны, и только ее версия, напомним, документальных подтверждений словам матери детей все-таки нет.

В среду 3 июля ближе к вечеру должны быть первые новости в красноярском Следственном комитете. Здесь сейчас прозванивают районных коллег, чтобы выяснить первые детали по этой истории.

Мы обязательно проследим за ее развитием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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