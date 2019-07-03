2019-07-03T07:28:43+03:00
Общество

Огоньку не найдется? Вместо спичек красноярка обнаружила в коробках сотни деревянных палочек

И теперь гадает: куда девать спички-неспички?
Ася ЖУКОВА
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Вместо спичек красноярка обнаружила в коробках сотни деревянных палочек. Фото: фейсбук Ирина ПЫЖЕВА.Вместо спичек красноярка обнаружила в коробках сотни деревянных палочек. Фото: фейсбук Ирина ПЫЖЕВА.
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Жительница Красноярска, купившая в магазине упаковку коробков спичек, обнаружила внутри только деревянные палочки. И никакой тебе горючей головки. А теперь гадает: куда девать сотни «неспичек»? Впрочем, вот ее история – в подробностях.

- А у нас в квартире газ! – пишет в своем фейсбуке Ирина Пыжева. - Как следствие - приходится покупать спички. С пьезозажигалками не везет, как только в помещении повышается влажность, они отказываются работать. Спички всегда покупаю целой упаковкой по 10 штук. И вот что обнаружила вчера моя мама, вскрывая новый десяток коробков. В пяти (половина, 50%, 1/2) коробках оказались спички без серной головки. Может, у кого найдется ЛАЙФХАК по использованию деревянных палочек-НЕспичек. PS. Куда делась сера с тех неспичек?

В соцсетях тут же откликнулись:

- Это безопасные спички. Для детсадов и летних лагерей.

- Сойдут как шпажки для мини-бутербродов.

- Также хороши для розыгрышей. Огоньку не найдется? Прикуривай, дед!

- Можно послать на фабрику с претензией. Глядишь, в извинение на год вперед спичками обеспечат.

- Или можно купить вату и использовать как ватные палочки.

Куда девать спички-неспички? Фото: фейсбук Ирина ПЫЖЕВА.

Куда девать спички-неспички? Фото: фейсбук Ирина ПЫЖЕВА.

Еще вариант: из «безголовых» спичек делают всевозможные модели – кораблей, домов. Мастерам приходится счищать с них серу. А тут – готовый материал!

Как бы вы употребили такие спички? Делитесь лайфхаками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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