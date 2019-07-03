Огоньку не найдется? Вместо спичек красноярка обнаружила в коробках сотни деревянных палочек
Жительница Красноярска, купившая в магазине упаковку коробков спичек, обнаружила внутри только деревянные палочки. И никакой тебе горючей головки. А теперь гадает: куда девать сотни «неспичек»? Впрочем, вот ее история – в подробностях.
- А у нас в квартире газ! – пишет в своем фейсбуке Ирина Пыжева. - Как следствие - приходится покупать спички. С пьезозажигалками не везет, как только в помещении повышается влажность, они отказываются работать. Спички всегда покупаю целой упаковкой по 10 штук. И вот что обнаружила вчера моя мама, вскрывая новый десяток коробков. В пяти (половина, 50%, 1/2) коробках оказались спички без серной головки. Может, у кого найдется ЛАЙФХАК по использованию деревянных палочек-НЕспичек. PS. Куда делась сера с тех неспичек?
В соцсетях тут же откликнулись:
- Это безопасные спички. Для детсадов и летних лагерей.
- Сойдут как шпажки для мини-бутербродов.
- Также хороши для розыгрышей. Огоньку не найдется? Прикуривай, дед!
- Можно послать на фабрику с претензией. Глядишь, в извинение на год вперед спичками обеспечат.
- Или можно купить вату и использовать как ватные палочки.
Куда девать спички-неспички? Фото: фейсбук Ирина ПЫЖЕВА.
Еще вариант: из «безголовых» спичек делают всевозможные модели – кораблей, домов. Мастерам приходится счищать с них серу. А тут – готовый материал!
Как бы вы употребили такие спички? Делитесь лайфхаками.
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ИСТОЧНИК KP.RU