2019-07-02T18:45:11+03:00
Общество

Погода, ну что ты начинаешь! Со среды в Красноярске зарядят дожди

Запасаемся зонтиками и терпением
Ася ЖУКОВА
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Погода, ну что ты начинаешь! Со среды в Красноярске зарядят дожди.Погода, ну что ты начинаешь! Со среды в Красноярске зарядят дожди.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск и край идут дожди. Они зарядят уже со среды, 3 июля, сообщили специалисты гидрометцентра. Так что вооружаемся зонтиками и запасаемся терпением, погода наладится нескоро.

Итак, 3 июля в Красноярске дожди. Они пройдут как днем, так и ночью. Облачно с прояснениями, ветер 2-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха плюс 23-25.

- Сильные (и очень сильные) дожди также ожидаются на юге центральных районов и в южных районах края, - информируют на сайте Среднесибирского УГМС. – Возможны грозы, утром в центральных районах местами туманы. В Эвенкии тоже грозы, на западе района жаркая погода, температура воздуха днем плюс 28-33.

По предварительным прогнозам синоптиков, дожди в Красноярске продлятся до следующей недели. И выходные не станут исключением, также будут сырыми. Осадки прекратятся только к понедельнику, 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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