Красноярцы, чьему сыну с аутизмом Путин подарил щенка: «Сначала написали Деду Мороз, а потом передумали»

- Моя собака, моя! – в жизни 12-летнего школьника Арсения Федорова из Красноярска этот золотистый ретривер – первый в жизни щенок, его собственный. Неуклюжую двухмесячную кроху (да, это девочка) передал мальчишке сам президент России Владимир Путин. После того, как получил от Сени письмо с необычной просьбой: «Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются».

И впрямь – сбылось. «Комсомолке» удалось поговорить с отцом школьника. И оказалось: вначале письмо было вовсе не главе государства.

- У нас же парень особенный, - рассказал Игорь Петрович. – С ним надо быть предельно чутким, ловить любые «сигналы». Раньше Сеня вообще не интересовался собаками. А тут начал их замечать, наблюдать за ними. Помните, как в мультфильме: «Так и проживу всю жизнь без собаки?». Значит, собака нужна.

Перед Новым годом решили: пусть сын напишет письмо Деду Морозу. (Кстати, семья у них замечательная: папа – бизнесмен, мама руководит центром помощи детям-аутистам, старший брат. Все делают вместе, всегда советуются). Вот и придумали: дети пишут Деду Морозу, а мы чем хуже?

Родители надеются, собака станет ребенку верным другом. Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края.

- Сеня написал сам, своей рукой электронное письмо. Деду Морозу. А потом вдруг пришло: давайте отправим его другому «Деду Морозу»? – смеется мужчина. – Так и сделали. Прошел месяц, другой, третий, все подзабылось. А потом раздался звонок от администрации: «Будет вам щенок!». Еще поинтересовались: «Вы же там президенту не каждый день письма пишете?». Немного комическая история получилась.

Сегодня, 9 июля, подарок от президента отдали Сене. Его вручила парню министр образования Светлана Маковская. Прямо у центра «Необыкновенный ребенок», которым руководит его мама Наталья Борисовна.

- Мы даже растрогались, - говорят родители. – Признаемся, переживали, как все пройдет? Но сын сразу взял щенка на руки, прижимал к себе, гладил. А дома малышку уже ждали, купили ей специальные пеленки, миски. Даже эти приготовления послужили для Сени новым опытом, стимулом что ли… Собака – еще один ребенок в доме. Будем воспитывать, гулять с ней вместе. Кстати, почему ретривер? Они очень подходят особенным детям. Внимательные, очень умные, контактные. Могут даже водить ребенка в школу, встречать с учебы. Это как натренируешь! Подрастет, будем с ней заниматься.

Сеня сразу взял кроху на руки. Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края.

Уже подмечено: общение с ретриверами помогает ребенку-аутисту преодолеть тревожность, избавиться от напряжения. А главное – он выходит из своего замкнутого пространства, начинает по-другому взаимодействовать с людьми.

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