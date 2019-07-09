«Чудеса сбываются»: Владимир Путин подарил щенка красноярскому мальчику с аутизмом

Золотистых ретриверов называют собаками-психотерапевтами. Смышленые, открытые миру, они - само обаяние. Именно такого щенка получил в подарок красноярский школьник с аутизмом – от самого президента России Владимира Путина.

Как выяснилось, не так давно 12-летний Арсений Федоров написал главе государства письмо с необычной просьбой:

- Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются. Спасибо!

И оно не осталось без ответа. Во вторник, 9 июля, подарок от президента передала Арсению министр образования Светлана Маковская. Она встретилась со школьником у центра «Необыкновенный ребенок», где он проходит реабилитацию. Вместе с мальчиком были родители и старший брат.

Мальчик давно мечтал о таком друге. Фото: newslab.ru.

- Арсений, писем главе государства приходит очень много, но он выбрал именно твое. Ты попросил собаку, чтобы у тебя всегда рядом был верный друг, и он у тебя появился. Уверена, что вы подружитесь и будете проводить вместе много времени, - сказала министр.

Отметим, голден ретриверы известны как спокойные и вместе с тем контактные собаки. Уже подмечено: общение с ними помогает ребенку-аутисту преодолеть тревожность, избавиться от напряжения. А главное – он выходит из своего замкнутого пространства, начинает по-другому взаимодействовать с внешним миром, людьми.

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