«Клиника года-2019»: медицинские учреждения Красноярского края поборются за победу
Нет ничего важнее здоровья! Так думает каждый из нас. Но чаще всего о здоровье мы говорим, когда организм дает сбой. И начинаем искать лучших – лучших медиков, лучшую клинику, где лучшие технологии, где самая качественная лаборатория, где по доступной цене купить лекарства, где найти нужный препарат. Обычно, советуемся с близкими и друзьями, куда обратиться за помощью, потом добавляется и собственный опыт. Так каждый из нас составляет свой мини-рейтинг качества медицинской помощи – врачей, которым доверяем; учреждений, где были дружелюбны и услуги оказали на высоком уровне; аптек, в которых всегда можно найти или заказать нужный препарат; лабораторий, в которых получили точные и развернутые анализы…
Именно для того, чтобы читательские рейтинги объединить и общими усилиями выделить самые популярные и достойные доверия медицинские учреждения, мы придумали проект «Клиника года».
Пусть ваше голосование определит лучших из достойных! А мы о них расскажем, чтобы помочь с выбором лечебного учреждения всем, кто в этом нуждается.
Что нового в проекте 2019 года
Медиахолдинг «Комсомольская правда» уже много лет проводит конкурс «Клиника года» в большинстве регионов страны. В Красноярском крае в этом году он пройдет во второй раз.
Мы решили, что проект в нашем регионе будет ежегодным и обязательно будем его развивать так, чтобы он был максимально информативным и полезным для вас.
Если в прошлом году лучшие определялись только народным голосованием, то в 2019 году у проекта будет два жюри. Свой выбор в разных номинациях смогут сделать как читатели, так и эксперты - представители врачебного сообщества, преподаватели медицинских вузов, представители профессиональных медицинских объединений.
А для удобства в голосовании, мы разделили номинации конкурса на две группы – государственные и частные медицинские учреждения.
Для номинантов
«Клиника года 2019» — это еще и уникальная возможность для медучреждений. Проект дает возможность познакомить жителей края с достижениями нашей медицины, рассказать об успешном опыте, получить благодарность пациентов за качество услуг и признание коллег за высокий профессионализм. Плюс к этому, проект работает на повышение престижа профессии врача и других специалистов, работающих в здравоохранении – медсестер, санитаров, лаборантов, провизоров, фармацевтов, которые ежедневно выполняют свой гражданский долг.
Заявляйте о себе, будьте честными и открытыми с пациентами, ведь доверие к медицине – важный шаг на пути к нашему здоровью.
Если вы хотите стать участником проекта, получить обратную связь от потенциальных клиентов по результатам потребительских предпочтений, рассказать об услугах вашего лечебного учреждения, ознакомьтесь с правилами и отправьте те нам заявку. Подробнее, как стать участником - в рубрике «О проекте» (перейти в раздел
Мы знаем, как ценны кадры и как их порой не хватает. В помощь медицинским учреждениям, мы запустили рубрику «Вакансии». Нас читает вся страна и кто знает, может именно среди читателей «Комсомолки» найдется тот самый бесценный сотрудник, о котором в клинике давно мечтали.
Будет интересно
Наш проект проводится при информационной поддержке Министерства здравоохранения Красноярского края. Поэтому в новой рубрике - «Спасибо, доктор!», мы будем публиковать много интересных фактов из истории краевой медицины, расскажем о чудесных историях спасения, о врачебных династиях, об уникальных методах лечения и реабилитации, которые доступны для жителей региона, опубликуем эксклюзивные кадры из серии «Доктор в объективе», расскажем о работе медиков в экстремальных условиях. Так что, надеемся, для наших читателей проект будет не только полезным, но и интересным.
Кстати, если у наших читателей тоже есть добрые «врачебные» истории или уникальные фотографии в личных архивах, мы с удовольствием их опубликуем! А может вы хотите сказать вашему лечащему врачу: «Спасибо, доктор!»? Пишите нам на klinikagoda24@phkp.ru и мы обязательно передадим вашу благодарность!
Выбираем лучших
Номинации конкурса для частных клиник:
1. Многопрофильный медицинский центр
2. Детская клиника
3. Стоматология для взрослых
4. Детская стоматология
5. Офтальмологическая клиника
6. Роддом
7. Травмпункт
8. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
9. Клиника в области лечения аллергии
10. Клиника для лечения ЛОР-заболеваний
11. Клиника для лечения неврологических заболеваний
12. Клиника для лечения эндокринологических заболеваний
13. Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых
14. Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи
15. Клиника для лечения позвоночника и суставов
16. Физиоклиника
17. Клиника для сохранения красоты и молодости
18. Диагностическая лаборатория
19. Клиника для исследования здоровья
20. Клиника для избавления от зависимостей
21. Клиника для лечения кожных заболеваний
22. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний
23. Клиника в области урологии и проктологии
24. Клиника в области лечения детской гастроэнтерологии
25. Аптека
26. Флебология
Номинации конкурса для государственных медицинских учреждений:
1. Достижения в медицине
2. Герой года
3. Любимый доктор
4. Династия года
5. Старт в профессии
6. Доктор в объективе
7. Мобильный доктор
8. Прорыв года
9. Добрая поликлиника
10. «Северный доктор»
11. Верность профессии
Желаем всем крепкого здоровья, а нашим номинантам – успехов и удачи!
ИСТОЧНИК KP.RU
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