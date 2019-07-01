«Клиника года-2019»: медицинские учреждения Красноярского края поборются за победу

Нет ничего важнее здоровья! Так думает каждый из нас. Но чаще всего о здоровье мы говорим, когда организм дает сбой. И начинаем искать лучших – лучших медиков, лучшую клинику, где лучшие технологии, где самая качественная лаборатория, где по доступной цене купить лекарства, где найти нужный препарат. Обычно, советуемся с близкими и друзьями, куда обратиться за помощью, потом добавляется и собственный опыт. Так каждый из нас составляет свой мини-рейтинг качества медицинской помощи – врачей, которым доверяем; учреждений, где были дружелюбны и услуги оказали на высоком уровне; аптек, в которых всегда можно найти или заказать нужный препарат; лабораторий, в которых получили точные и развернутые анализы…

Именно для того, чтобы читательские рейтинги объединить и общими усилиями выделить самые популярные и достойные доверия медицинские учреждения, мы придумали проект «Клиника года».

Пусть ваше голосование определит лучших из достойных! А мы о них расскажем, чтобы помочь с выбором лечебного учреждения всем, кто в этом нуждается.

Что нового в проекте 2019 года

Медиахолдинг «Комсомольская правда» уже много лет проводит конкурс «Клиника года» в большинстве регионов страны. В Красноярском крае в этом году он пройдет во второй раз.

Мы решили, что проект в нашем регионе будет ежегодным и обязательно будем его развивать так, чтобы он был максимально информативным и полезным для вас.

Если в прошлом году лучшие определялись только народным голосованием, то в 2019 году у проекта будет два жюри. Свой выбор в разных номинациях смогут сделать как читатели, так и эксперты - представители врачебного сообщества, преподаватели медицинских вузов, представители профессиональных медицинских объединений.

А для удобства в голосовании, мы разделили номинации конкурса на две группы – государственные и частные медицинские учреждения.

Для номинантов

«Клиника года 2019» — это еще и уникальная возможность для медучреждений. Проект дает возможность познакомить жителей края с достижениями нашей медицины, рассказать об успешном опыте, получить благодарность пациентов за качество услуг и признание коллег за высокий профессионализм. Плюс к этому, проект работает на повышение престижа профессии врача и других специалистов, работающих в здравоохранении – медсестер, санитаров, лаборантов, провизоров, фармацевтов, которые ежедневно выполняют свой гражданский долг.

Заявляйте о себе, будьте честными и открытыми с пациентами, ведь доверие к медицине – важный шаг на пути к нашему здоровью.

Если вы хотите стать участником проекта, получить обратную связь от потенциальных клиентов по результатам потребительских предпочтений, рассказать об услугах вашего лечебного учреждения, ознакомьтесь с правилами и отправьте те нам заявку. Подробнее, как стать участником - в рубрике «О проекте» (перейти в раздел

Мы знаем, как ценны кадры и как их порой не хватает. В помощь медицинским учреждениям, мы запустили рубрику «Вакансии». Нас читает вся страна и кто знает, может именно среди читателей «Комсомолки» найдется тот самый бесценный сотрудник, о котором в клинике давно мечтали.

Будет интересно

Наш проект проводится при информационной поддержке Министерства здравоохранения Красноярского края. Поэтому в новой рубрике - «Спасибо, доктор!», мы будем публиковать много интересных фактов из истории краевой медицины, расскажем о чудесных историях спасения, о врачебных династиях, об уникальных методах лечения и реабилитации, которые доступны для жителей региона, опубликуем эксклюзивные кадры из серии «Доктор в объективе», расскажем о работе медиков в экстремальных условиях. Так что, надеемся, для наших читателей проект будет не только полезным, но и интересным.

Кстати, если у наших читателей тоже есть добрые «врачебные» истории или уникальные фотографии в личных архивах, мы с удовольствием их опубликуем! А может вы хотите сказать вашему лечащему врачу: «Спасибо, доктор!»? Пишите нам на klinikagoda24@phkp.ru и мы обязательно передадим вашу благодарность!

Выбираем лучших

Номинации конкурса для частных клиник:

1. Многопрофильный медицинский центр

2. Детская клиника

3. Стоматология для взрослых

4. Детская стоматология

5. Офтальмологическая клиника

6. Роддом

7. Травмпункт

8. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

9. Клиника в области лечения аллергии

10. Клиника для лечения ЛОР-заболеваний

11. Клиника для лечения неврологических заболеваний

12. Клиника для лечения эндокринологических заболеваний

13. Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых

14. Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

15. Клиника для лечения позвоночника и суставов

16. Физиоклиника

17. Клиника для сохранения красоты и молодости

18. Диагностическая лаборатория

19. Клиника для исследования здоровья

20. Клиника для избавления от зависимостей

21. Клиника для лечения кожных заболеваний

22. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний

23. Клиника в области урологии и проктологии

24. Клиника в области лечения детской гастроэнтерологии

25. Аптека

26. Флебология

Номинации конкурса для государственных медицинских учреждений:

1. Достижения в медицине

2. Герой года

3. Любимый доктор

4. Династия года

5. Старт в профессии

6. Доктор в объективе

7. Мобильный доктор

8. Прорыв года

9. Добрая поликлиника

10. «Северный доктор»

11. Верность профессии

Желаем всем крепкого здоровья, а нашим номинантам – успехов и удачи!