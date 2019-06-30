Попробуй «СЕВЕР» на вкус!

Гастрономический фестиваль «СЕВЕР» – это самое вкусное событие года в Норильске и новый взгляд на северную кухню.

В этом году он прошел во второй раз. Напомним, в 2018 «СЕВЕР» был приурочен к празднованию 65-летия Норильска, его гостями стали 23 тысячи человек, а участниками – более 20 предпринимателей в области ресторанного и гастрономического дела и 5 внешних экспертов, шеф-поваров самых модных ресторанов России.

Организатор фестиваля - Агентство развития Норильска при поддержке администрации города и компании «Норникель».

В этом году «СЕВЕР» стал еще масштабнее! Увеличилось количество торговых павильонов от местных кафе и ресторанов (с 20 до 30!), в мастер-классах по приготовлению блюд смогли принять участие еще больше гостей, появились новые локации для комфортного отдыха взрослых и детей.

Высокая кухня в рабочей столовой

Участниками гастрономического фестиваля «СЕВЕР» стали три производственные столовые – Надеждинского металлургического завода, Талнахской обогатительной фабрики и «Славянка» рудников «Октябрьский» и «Таймырский». Шеф-повара лучших ресторанов страны Константин Матвеев, Илья Кокотовкий и Юрий Агузаров приготовили для рабочих блюда из традиционных северных продуктов.

Фото Марина Пешкова.

Надо отметить, что удивить работников «Норникеля» было непросто, ведь на повседневном домашнем столе обычного норильчанина блюда из оленины и из местной рыбы бывают довольно часто. И сами добывают, и у местных охотников-рыбаков и в магазинах покупают. Здесь отлично знают и об экологической чистоте местных продуктов: олень ест только ягель, а ягель растет только там, где чисто. И северная рыба живет только в чистой проточной холодной воде. Отсюда и главный секрет северной кухни – свежесть продуктов.

В самом северном издательстве страны, норильском «АПЕКСе», изданы книги «Оленина на столе» и «Кухня Севера». Так что норильчане знают толк в приготовлении местных продуктов. Но на то и фестиваль, чтобы представить новый взгляд на хорошо знакомое, на то и профессионалы, чтобы придумывать все новые и новые вкусы и оттенки!

Помнится, в ноябре 2016 года я побывала на фестивале «Большой Аргиш», в составе которого прошел гастрономический «Аргиш-гурмэ». Тогда новые блюда придумывали местные рестораны: вареники с нельмой, овсяное печенье с брусничным мармеладом и яблочным зефиром, десерт из брусники и кедровых орешков. В этом году местные гурманы получили новые вкусы и новые рецепты!

От оленины до кино!

Завершился фестиваль на стадионе «Заполярник» гастрономическим праздником для всего Норильска.

30 павильонов норильских кафе и ресторанов со своим лучшим меню, лекции, мастер-классы и секреты от шеф-поваров: готовили стейк из капусты и знакомились с бесконечным количеством блюд из обычного кочана, жарили оленину и филе муксуна с соусом чили и кабачками, изучали советы по правильному приготовлению кофе.

Фото Марина Пешкова.

Директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина в разговоре с ТАСС отметила, что одна из целей фестиваля — раскрыть новые стороны привычных для северян продуктов. «Благодаря приезжим поварам мы показываем новый взгляд на привычные продукты и показываем, как можно использовать их с точки зрения высокой кухни и новых интересных рецептов. Хочется, чтобы качество жизни здесь было современным, и новый взгляд поваров добавляет гордости за Норильск», — сказала она.

Еда вкусная, по-другому и быть не может. Но гастрономический фестиваль – не только для желудка.

Фото Марина Пешкова.

В программе - выступления уличного театра абсурда «В ожидании солнца» и московского клоун-театра «Высокие Братья & Tall Brothers», работа спортивных площадок, прокат роликов и самокатов, детские аниматоры, уличный кинотеатр «Под столом» и любимые хиты от кавер-группы «Жулики» и трио «Корни», Фестиваль уличного кино с короткометражными фильмами для семейного просмотра.

Для справки

В рамках фестиваля «Север» была и профессиональная программа.

Жанна Прашкевич, руководитель проектно-консалтинговой фирмы The Guests, куратор Школы сервиса Novikov School подготовила для сотрудников норильских ресторанов лекцию «Психология ресторанного сервиса и продаж».

Шеф-повар направления Nordic Станислав Песоцкий рассказал менеджерам, управляющим, поварам и официантам заведений общественного питания о том, как выжать максимум из местного продукта.

А винный эксперт Сергей Попов научил норильчан выбирать вино, - лекция была для всех желающих!