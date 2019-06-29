«Зовут Лохматая»: собаку бросили в глухой тайге с душещипательной «запиской» на бетонной плите

Эту собаку не раз видели направляющиеся по трассе Р-257 в Хакасию автомобилисты. Неподалеку от Бирюсы в глухой тайге совсем одна живет собака. Ее даже иногда называют отшельницей. Она любит гостей и всегда ласково их встречает – ластится и машет хвостом. А те в, свою очередь, прикармливают бедняжку. Ведь достать еду в тайге ей сложно. Все-таки не хищный зверь. Пить она ходит на ручей в лесу.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, а том месте, где сейчас живет собака, был ларек, в котором продавали музыкальные диски и флешки. Откуда взялась дворняга, никто и не помнит. Но продавцы ее полюбили и прикормили. Даже кличку ей дали – «Лохматая». И построили будку. А потом ларек снесли, все уехали, а собаку… оставили. Напоследок только записку написали душещипательную на бетонной стене.

Такую вот "записку" оставил тот, кто раньше заботился о собаке Фото: соцсети

С тех пор «Лохматая» и живет одна. И даже «улыбаться» не разучилась. По-прежнему, ласковая и дружелюбная. Возможно, уже и привыкла к такой жизни. Только с грустью часто смотрит на дорогу. Ждет. Ждет тех, кто ее здесь оставил. Предал.

Самое страшное, что ей снова грозит опасность. Там, где она живет, начались дорожные работы. Пригнали различную строительную технику, привезли плиты и щебень для строительства новой дороги. Со дня на день начнутся работы. Будут рыть, копать, ездить. Сами представляете, что во время строительных работ происходит. И останется, «Лохматая», скорее всего без своей будки. Да и где гарантия, что ее там не обидят. Люди ведь разные бывают. Вдруг кому-то помешает своим видом.

Собака ласковая, но к новым гостям относится настороженно Фото: соцсети

- Оставлять ее там теперь точно нельзя! – уверена Евгения, которая часто подкармливала Лохматую во время поездок. – Нужно спасать, пока не поздно! Я даже не знаю точно, где она сейчас. Одни строители ее не видели там, другие сказали, что убежала в лес. У меня самой нет опыта, как действовать в таких ситуациях. Одна точно не справлюсь! Необходима помощь в поимке собаки и доставке ее в город. Надеюсь, что человек с опытом, который занимается собаками, окажется свободен и сможет помочь. После ее нужно будет стерилизовать, и искать передержку, а лучше сразу дом. Я же готова оплатить процедуры и передержку.

Давайте поможем «Лохматой» обрести дом и любящих хозяев!

Всем, кто сможет принять участие в устройстве судьбы этой собаки, просьба звонить по телефону – 8-908-210-52-93 (Евгения).