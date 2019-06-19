Красноярску – тысячи молодых деревьев!

Накануне празднования Дня России дружинники общественной организации устроили настоящий озеленительный прорыв. За один день они высадили возле двух крупных социально-важных учреждений несколько десятков молодых деревцев. Через год они превратятся в красивые аллеи – саженцы сибирской яблони не только хорошо приживаются, но и больше других видов деревьев радуют глаз, особенно в начале лета, обильной и пышной шапкой соцветий.

Вместе с дружинниками посадил свое первое дерево и корреспондент КП,

Все лучшее – будущим мамам

Можно сказать, что получился настоящий экологический подарок от Сибирской генерирующей компании и общественного эко-проекта любимому городу и его жителям. Ведь создание новых скверов, облагораживание территорий возле жилых массивов, зеленого пояса вокруг города – важная задача и властей, и бизнеса, и самим горожан. Насаждения снижают уровень запыленности и загазованности от транспорта, шума возле магистралей, улучшают микроклимат.

Территории для озеленений около двух родильных домов на правобережье в Красноярске появились в программе проекта не случайно. Во-первых, красивые садики - радость для будущих мам и малышей, во-вторых, персонал медучреждений всегда очень заботливо относится к молодым насаждениям. Ведь мало высадить деревья – нужно еще обеспечить им должный уход и регулярный полив, чтобы они хорошо прижились.

Первые молодые яблони высади в палисаднике напротив родильного дома № 6 при двадцатой больнице им. И. С. Берзона. В прошлом году эта крупная клиника, куда за год обращаются за медпомощью сотни тысяч человек, отметила 60-летие. Корпуса окружают газоны и тенистые аллеи, но для прибольничной территории в 12,5 гектара всегда нужны обновления «пожилых» деревьев, многие из которых, судя по внешнему виду, ровесники лечебницы.

Из роддома за экологическим марафоном, развернувшимся под окнами, уже с любопытством смотрят молодые мамы. После того, как яблони приживутся, в их тени будет приятно пройти с коляской.

Эта площадка будет и дальше благоустраиваться, пообещала пресс-секретарь больницы Ирина Скуднова:

- Мы радуемся каждому новому дереву, благодаря инициативе и усилиям волонтеров наш сад сегодня помолодел. Важно, что рядом с зоной высадки проходят коммуникации, но здесь работают специалисты, и места для лунок были подготовлены очень точно – чтобы такое соседство ничему не навредило. Конечно, мы будем ухаживать за молодой аллеей, ведь яблони так украсят нашу территорию!

После того, как яблони приживутся, в их тени будет приятно пройти с коляской. Фото: СГК

Зеленый район

Александр Петров, работает в теплосетевом подразделения СГК, волонтер, во второй раз за этот сезон участвует в экомарафоне:

- Мне очень приятно, что наш труд приносит пользу городу! Надеюсь, молодые мамочки оценят наш вклад в озеленение! И будут тут гулять.

Его коллега по работе Владимир Шойко уверен, что деревья должны хорошо прижиться, выливая в лунку с саженцем ведро воды:

- Тут есть секреты: надо садить яблони не слишком глубоко, иначе не примутся. И поливать сразу! Я участвую в дружине каждый сезон. Это дело благое! В прошлом году мы на правом берегу тоже много что сделали полезного людям. Например, посадили деревья на территории нескольких школ. Пусть ребятишки тоже поддерживают экологию вместе с нами! Ведь саженцам после нашей высадки нужна постоянная забота!

Свою яблоньку посадил и глава Ленинского района Андрей Бардаев. А потом рассказал, почему крупный промышленный район высоко ценит помощь «Зеленой дружины СГК»:

- Мы не первый год озеленяем территории при поддержке Сибирской генерирующей компании. Например, на прошлой неделе проводили высадки во дворах, а сегодня - возле родильных домов. Ведётся большая работа, чтобы сохранить звание одного из самых зеленых районов в городе. Активно поддерживаются различные экологические проекты. В последние годы все больше внимания уделяется вопросам экологии. Считаю, что посадка яблонь - красивого и обильно плодоносящего дерева именно на территории роддомов, очень символична! Обязательно продолжим высаживать деревья и кустарники в течение всего года. В этом году на территории района появятся около полутора тысяч кустарников и деревьев, высаженных с участием организаций, учреждений и активных жителей.

Настоящий цветущий сад

Вторым объектом для озеленения в этот же предпраздничной день стала территории возле роддома №4 на улице Коломенская. Лечебное учреждение носит почетный статус «Больница, доброжелательная к ребенку». За много лет здесь появилось на свет более 130 тысяч младенцев. Поэтому экологическую инициативу дружинников здесь подхватили с большой радостью.

Людмила Попова, директор центра «Мать и Дитя на Коломенской», высказалась очень эмоционально:

- Как началось сотрудничество с волонтерской организацией? У нас спросили, примем ли мы участие в экомарафоне. С удовольствием, ответили мы! Если сегодня каждый из нас посадит дерево, то мы с вами будем жить, как в раю! Сюда приходят беременные женщины, дети. Им будет приятно здесь гулять и играть, ведь на следующий год у нас здесь будет настоящий цветущий сад!

Добровольцами выступили сотрудники предприятий СГК, красноярских ТЭЦ и теплосетевого подразделения — Красноярской теплотранспортной компании (КТТК). И на этот раз теплоэнергетики работали вместе с сотрудниками и посетителями детских медучреждений.

Дмитрий Иванов, главный инженер КТТК, оценил совместные усилия жителей района, представителей медучреждений и энергетиков так:

- Наши сотрудники всегда очень охотно приходят на высадки «Зеленой дружины СГК». Считаю, что посадить дерево — это почетно. Ведь это не просто озеленение города - это личный вклад каждого из нас!

Волотерская программа, открытая для всех

За пять лет на разных объектах городской инфраструктуры, скверах, дворах появились благодаря многолетнему волонтерскому проекту более 4 тысяч новых насаждений. Участие в нем принимают и теплоэнергетики, и работники муниципальных организаций, госучреждений, различных компаний, а самое главное, рядовые красноярцы - неравнодушные люди. Например, на высадку у медицинского центра мужчина из соседнего двора привел своего маленького сына, чтобы вместе высадить дерево.

О том, что еще предстоит сделать «Зеленой дружине СГК», рассказала КП Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании по стратегическим коммуникациям:

- Наш проект – часть большой системной работы. В этом году мы видим весомые результаты пятилетних усилий. Из всех насаждений, а это тысячи деревьев и кустарников, прижилось более 80 процентов. Специалисты по озеленению удивляются, как нам удалось достичь таких показателей. Для себя мы эту планку ставим еще выше, до 90 процентов. Секрет такой – мы активно вовлекаем местных жителей в общую, большую экологическую работу, которая имеет такие весомые результаты. Потому что мало посадить деревья – надо обеспечить постоянный уход за ними, полив, сохранность.

- Цель зеленой инициативы – экологическое просвещение. Как показывает практика, если человек сам участвовал в работе дружины, благоустраивал свою территорию, то он и мусорить не будет, ухаживает за деревьями и остановит вандалов при попытке порчи скверов, или, к примеру, отдыхая на природе, вряд ли оставит после себя грязную стоянку.

- Как попасть в программу Экомарафона, чтобы волонтеры приехали и высадили деревья на какой-то конкретной территории? В группе «Зеленой дружины СГК» Вконтакте с начала каждого года принимаются заявки на предстоящие сезоны весенне-летний и осенний. И так происходит уже пять лет подряд. Инициаторы должны подтвердить, что готовы со своей стороны активно входить в проект, садить, а потом поливать саженцы, вносить свою лепту в поддержание чистоты и порядка.

- Всего в этом сезоне новые аллеи от «Зеленой дружины СГК» как настоящие живые украшения дворов и скверов появились на правом и левом берегах Красноярска - в Октябрьском, Ленинском и Свердловском района. Это березы, яблони, сирень, акация.

Следующий этап благоустройства силами экологических дружинников стартует осенью. А значит, город станет еще наряднее, зеленее и чище.

Автор Соня Гуггенхейм