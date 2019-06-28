«Смотрит большими глазами и клюется»: красноярка нашла у подъезда молодую дикую пустельгу-слетка

Маленький комок рыже-черных перьев, темные большие глаза, желтые лапки с черными острыми коготками и сильный клюв – такую находку обнаружила на прямо на крыльце своего подъезда красноярка Елена сегодня, 28 июня.

- У нас под крышей лет десять живут хищные птицы, целая семья. Наша квартира на 10-м этаже, поэтому мы частенько замечаем, как они там возятся, занимаются своими делами, - рассказывает Елена «Комсомольской правде»-Красноярск. – А сегодня собрались с детьми отдохнуть в бассейне. Выходим из подъезда, а это чудо сидит прямо на крыльце подъезда. Спокойно сидит, не пугается, не улетает, смотрит на нас. Мы отошли недалеко, подождали, думали, за птицей прилетят родители – но нет. Тогда мы забрали его с собой, потому что побоялись, что кошки или собаки его утащат.

Птенец страха не выказывал, не кричал. Но все время норовил клюнуть руки. Голова у него на все четыре стороны крутится, если клюнет – мало не покажется. Но Елене удалось взять птенца осторожно со спины за крылья. Говорит: внешне не ранен, ноги-крылья целые.

Принесли домой, посадили на балкон в тень, налили воду в миску, постелили травы и угостили сырой куриной грудкой. И оставили одного, чтобы не пугать. Мясо пернатый гость склевал в три счета. Но как быть дальше, переживает Елена. Держать птенца дома – это не дело, ему свобода нужна. Будь рядом его родители, конечно, его не стали бы забирать с улицы. Но ведь побоялись – собак во дворе много.

А что дальше? Звонить в зоопарк, чтобы пристроили? Но в «Роевом ручье» давно уже предупреждают: найденышей – птиц и животных – они не принимают. Только краснокнижных, но и там есть свои нюансы. Специалисты говорят, зачастую животные вовсе не нуждаются в том, чтобы их спасали.

Любовь Томирис, руководитель Центра помощи диким животным «Инстинкт», пояснила:

- Если гнездо под крышей, а слетки сидят возле крыльца, их можно взять и куда-нибудь отнести, в траву, на пустырь потому что родители должны быть где-то рядом. И если птенца взять на руки, а он начнет кричать, родители насторожатся. Нужно понимать, что они беспокоятся за своих птенцов.

К нам в Центр однажды принесли воронят, они были истощенные, голодные, бегали за всеми. Люди просто взяли их в руки и принесли к нам. Но там родители воронят, судя по всему, погибли или бросили птенцов по каким-то причинам.

В случае с пустельгой, нужно проверить, где родители. Если Елена птенца оставила на балконе, есть шанс, что родители его найдут и заберут. Мы уже связались с ней, постараемся помочь. В крайнем случае, совсем в крайнем, мы можем забрать птенца, вырастить и потом выпустить на волю. Но хотелось бы вернуть его родителям.