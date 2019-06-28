Красноярский чемпион по пощечинам Василий Пельмень собирает деньги на новый комбайн

Чемпион по пощечинам Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень собирает деньги на новый комбайн. Это – его мечта, о которой он говорил уже давно, с самого первого раза, как появился на публике. Помните, в марте в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске проходил фестиваль силачей, там состоялся первый чемпионат по мужским пощечинам. Так вот, колоритный бородач Василий Пельмень лихо отправлял в нокаут своих соперников.

С тех пор Пельменя приглашают на различные силовые шоу. В конце мая, например, в рамках ютуб-шоу «Каменные лица» (автором которого является Амиран Сардаров, «Дневник Хача»). Василий отвесил такую оплеуху небезызвестному синтоловому качку Кириллу Трешину, более известному как Руки-базуки, что тот потерял сознание. Призовой фонд в состязании составил 100 тысяч рублей. Хорошо, но для реализации мечты мало.

Узнав о мечте Василия, Амиран Сардаров загорелся идеей помочь сибирскому фермеру и в описании своего видеоролика указал номер его карты. Как оказалось, поклонников у Василия немало. «Круто поддерживаю! Даже внёс свой небольшой вклад. С такими ценами на зерно и ценами на комбайн практически невозможно заработать на новый комбайн только на юге где хорошая урожайность!» - написал один из них в инстаграме Василия.

За два дня уже собрано 822 810 рублей, сообщает фермер. Это 13 % от нужной суммы. А стоит комбайн около 6,5 миллионов рублей. Такими темпами мечта вскоре станет реальностью.

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