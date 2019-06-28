2019-06-28T07:18:28+03:00
Общество

ПЯТЬ важных вопросов «КрасКому» о летних ремонтах

Как Красноярск готовится к зиме, что будет сделано в этом году, можно ли обойтись без отключений – сегодня ищем ответы на эти вопросы вместе со специалистами компании, которая обеспечивает наш город водой и водоотведением
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото компании «КрасКом».Фото компании «КрасКом».
Изменить размер текста:

В этом году специалисты компании успевают сделать все ремонтные работы за сутки вместо привычных горожанах двух дней. За счет чего появилась возможность сократить срок отключений?

Ежегодная остановка водозаборов необходима, в первую очередь, для ремонта электрооборудования, без которого невозможны подача питьевой воды и отведение стоков. «КрасКом» - третье предприятие в Красноярске по количеству потребляемой электроэнергии после КрАЗа и Красноярской железной дороги, поэтому подготовка электрохозяйства к зиме требует особого внимания.

В этом году, действительно, удалось сократить срок отключения холодной воды в два раза. Водозаборы островов Татышева, Верхне- и Нижнеаматановского подготовлены к зиме всего за сутки. За это время установлено 31 единица новой запорной арматуры диаметром от 800 до 150 мм и капитально отремонтированы пять технологических камер.

В ночь с 28 на 29 июня также на 24 часа для подготовки к зиме будет остановлен водозабор о. Отдыха, обеспечивающий холодной водой Свердловский район и часть Кировского мрк-н Первомайский и п. Водники.

Сокращение срока отключения воды стало возможным благодаря продуманной подготовительной работе, которая в этом году шла с февраля месяца: закупали новое оборудование, выбирали по конкурсу подрядчиков и т.д.

Можно ли во время ремонтов обойтись без отключений воды?

- Теоретически это возможно, но для этого нужно построить вторую параллельную систему водоснабжения. Так исторически сложилось, что насосные станции у нас качают воду в одну сторону. Очень много чугунных трубопроводов, которые состыковываются в определенном направлении и, если повернуть воду вспять, то соединения разойдутся, и трубы начнут протекать, - поясняет генеральный директор "КрасКома" Олег Гончеров. – За последние два года мы провели большую работу по изучению гидравлических параметров и технического состояния системы водоснабжения Красноярска, сделали ревизию всего технологического оборудования. И установили, например, что 60% всех утечек происходит в Советском районе, хотя это один из самых «молодых» районов. Сейчас специалисты формируют программу капитального ремонта на следующий год, планируют перекладку систем водоснабжения, и если в этом году мы успеем сделать все регламентные работы, связанные с остановами, то на следующий год постараемся обойтись без них. Но сразу скажу, отказаться от отключений навсегда не получится, потому что объекты система питьевого водоснабжения должны регулярно обновляться.

Сколько дворов приведет в прежний вид компания "КрасКом"?

В этом году в списке на восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на сетях 400 придомовых территорий плюс еще порядка 600 общественных пространств. Графики уже есть. Свой адрес можно проверить в диспетчерской "КрасКома", на сайте компании, в районной администрации.

Фото компании «КрасКом».

Фото компании «КрасКом».

В прошлом году компания «КрасКом» поставила рекорд по инвестициям. В водоснабжение и канализацию Красноярска было вложено 822,3 млн рублей. Для горожан это не просто цифры, это повышение надежности системы жизнеобеспечения. Что сделано?

Более половины средств — 440,5 млн рубей вложено в повышение надёжности системы питьевого водоснабжения. Самые масштабные проекты — строительство новых трубопроводов и водопроводных станций для объектов Зимней универсиады-2019. Новые сети холодного водоснабжения были построены к микрорайонам Солонцы-2 и «Тихие Зори». Для снижения непроизводительных потерь впервые с момента ввода в эксплуатацию была восстановлена герметичность резервуаров чистой воды водозаборных сооружений островов Татышева и Нижне-Атамановского.

В централизованной системе водоотведения были выполнены мероприятия на общую сумму 188,5 млн рублей, в том числе построены новые сети канализации для спортивных объектов Студенческих игр.

На модернизацию муниципальной инженерной инфраструктуры по передаче тепловой энергии и горячей воды «КрасКом» направил 173,3 млн рублей. Эти средств пошли на строительство новых и капремонт действующих теплотрасс, а также на реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона «Зеленая Роща» в связи с закрытием здесь двух экологических вредных малых теплоисточников.

Еще около 20 млн рублей были направлены на обновление городских трансформаторных подстанций и кабельных воздушных линий в частном секторе Красноярска.

— По итогам двух последних лет работы размер инвестиционного проекта «КрасКома» превысил полтора миллиарда рублей, — отмечает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Такой рост инвестиций мы достигли за счет изменения финансовой политики предприятия. Например, были сокращены административные затраты, а прозрачные закупки материалов и проведение открытых конкурсов по выбору подрядчиков принесли экономию, которая, как и полученная прибыль, возвращается в производство. Как результат, второй год идет снижение в среднем на 10% количества утечек на трубопроводах, а значит, сокращается количество отключений холодной воды в домах красноярцев.

Сколько зарабатывают сотрудники рабочих профессий и есть ли вакансии?

По итогам 2018 года компания «КрасКом» заняла I место городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство».

- Такую высокую оценку социальной и кадровой политики «КрасКом» не получал уже десять лет, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. - Сокращая непроизводительные расходы, мы оставили все действующие ранее формы социальной поддержки. Но главное, два раза поднимали заработную плату сотрудникам рабочих профессий. В итоге сейчас средняя начисленная зарплата по предприятию составляет 35 289 рублей, что выше, чем в среднем по отрасли. К нам потянулись высокопрофессиональные специалисты, а в 2018 году текучесть кадров была наименьшей за последние пять лет — 5,43%.

Ежегодно компания «КрасКом» увеличивает размер инвестиций, повышая тем самым надежность жизнеобеспечения города.

Ежегодно компания «КрасКом» увеличивает размер инвестиций, повышая тем самым надежность жизнеобеспечения города.

КСТАТИ

Компания "КрасКом" сделала и обслуживает за свой счет речной фонтан около острова Посадного, одну из самых ярких достопримечательностей Красноярска.

В этом году он будет взмывать ввысь каждую пятницу, субботу и в праздники с 19.00 до 23.00.

Напомним, что фонтаны из Енисея появились в сентябре 2003 года к 90-летию красноярского водопровода и работали всего один сезон. Восстановлены в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Обвинения не имеют отношение к реальности»: Письмо пилота «Аэрофлота» назвали попыткой опорочить компанию для собственной выгоды
Оказалось, командир воздушного судна Виталий Алексеев собрался устроиться в зарубежную фирму и пробует манипулировать своим нынешним руководством
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Новости 24
Реконструкция кинотеатра «Родины» в Красноярске может стать предметом судебного разбирательства
В Красноярском крае построят 14 спортивных объектов
Горняки подарили красноярскому селу детский праздник
Деревни отрезаны стихией. После сильных дождей в Красноярском крае начались подтопления
597 красноярских выпускников окончили школу с золотой медалью
Студент обвинил руководство СФУ в отчислении по политическим мотивам
«Голос был, как у крупного чиновника!»: красноярцев разводит на деньги телефонный мошенник под видом вице-мэра
На первом же открывшемся в Красноярске пляже запретили купаться
Мэрию Красноярска эвакуировали из-за пожарной тревоги
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» мечтает вырастить фруктовый сад
Леса как свалки. Придорожным кафе в Красноярском крае пригрозили крупными штрафами за невывоз мусора
Хакасский романтик угнал у друга лодку, чтобы встретить с девушкой рассвет на Енисее
Пистолет как аргумент. Водитель открыл стрельбу на дороге в Красноярске
На 132 АЗС Красноярского края появится бесплатный интернет для клиентов
В Красноярском крае юношей на 7 тысяч больше, чем девушек
Холодную воду отключат на сутки в двух районах Красноярска
Травмпункт в центре Красноярска закрывают на ремонт
Ночью в Красноярске загорелся проблемный недострой
Ню и зажгли! Полуголые девушки с шампанским прокатились по Красноярску
Хотела напоить молоком. Ребенок, выпивший уксус из незакрытого бабушкой холодильника, попал в реанимацию
Красноярские горняки ввели в эксплуатацию новый экскаватор
«Особая примета - присвистывает»: соцсети объявили охоту на маньяка, с топором нападающего на женщин в Красноярске
Впервые в Красноярском крае выпускник набрал 300 баллов за ЕГЭ
В Красноярске на Театральной площади отключили фонтаны
Инспектор ДПС из Лесосибирска в свободное от работы время шьет куклы
В Красноярском крае у матери забрали двух детей
Весной на Красноярском море в машине утонула женщина: обвинили мужа
В Красноярске прошел рейд по незаконно сдаваемым в аренду квартирам