Артем Иванов, директор УК Алиса: «Главное, найти взаимопонимание с жителями»

Как найти диалог с жителями? Что можно сделать, если действовать вместе? Кто главный в доме – собственник или управляющая компания?

Об этом и многом другом сегодня наш разговор с руководителем компании «Алиса» Артемом Ивановым.

На место встречи с директором «Алисы» приезжаем за 10 минут до назначенного времени. Улица Волжская, 9. Осматриваемся. Слегка обескуражены. Обычно «Комсомолку» зовут в гости в новенькие дворы, симпатичные и уютные. Здесь стандартная панельная пятиэтажка из 70-х. Унылый двор, ни детской площадки, ни цветников. Правда, у одного из подъездов есть небольшой «сад» - самодельные скульптуры из дерева и пара клумб, - люди хотят красоту.

- Этот уголок сделала председатель дома Татьяна Михайловна Кауфман, предвидя наш вопрос, говорит Артем Иванов. – Она же, кстати, и была инициатором перехода дома в нашу управляющую компанию. Мы согласились, хотя все другие 16 домов «Алисы» находятся на Юности и на «Красноярском рабочем», а так же в Кировском районе. Время показало, если выстроить работу правильно, удаленность – не проблема.

Оказывается, на Волжскую «Комсомолку» позвали неслучайно. Здесь начинается ремонт по программе «Комфортная городская среда». Можно будет посмотреть весь процесс и к концу лета увидеть результат.

По мнению Артема Иванова, все проблемы можно решить. Но не сразу. Чудес не бывает.Фото: Мария ЛЕНЦ

«Алисе» удалось убедить жителей в преимуществах программы: «чем больше готовы заплатить вы, тем больше денег выделит бюджет, и можно сделать многое». Если собственники согласятся софинансировать не менее 20 процентов, то и перечень работ получится приличный.

В этом вся суть. Просто не каждая УК и совет дома могут правильно аргументировать все плюсы софинансирования.

- Совет дома Волжской очень хорошо сработал, собственники согласились увеличить тариф до конца года, - объясняет юрист компании Ольга Владимировна. – Что в итоге? Большая детская площадка с современным покрытием: качели, карусели, горки, песочница, - все, что нужно малышам. Обновим деревья, многие – ровесники дома. Обязательно разобьем цветники.

Работа уже идет. Слышно! С другой стороны дома гудит техника.

- Бригада кладет асфальт, отремонтируем проезд, сделаем парковку, - 3000 кв. метров, - рассказывает Артем Иванов. – Мы контролируем, весь процесс, этап за этапом. Главное – качество, чтобы не переделывать по 10 раз.

Работа уже идет. Слышно! С другой стороны дома гудит техника.Фото: Мария ЛЕНЦ

О капитальном ремонте

Кстати, в «Комфортной городской среде» «Алиса» уже участвовала. В прошлом году в программу вошли два дома: дома «Красноярский рабочий», 39 и Юности, 21

- Во всех наших домах капитального ремонта не случалось очень давно, состояние запущенное, - не скрывает руководитель. – На Юности удалось даже сделать освещение, которого не было испокон века. Мы готовы к совместной работе с фондом, с подрядчиками. Конечно, нужен надзор и контроль. Есть и общая для всех УК проблема. На мой взгляд, слабое звено – это проектирование. Сложно, когда государственные контракты выигрывают иногородние предприятия. Они делают проекты без выезда на дом, без замеров - типовые. Особенно непросто с проектами крыш. Приведу пример: перед проектировщиком цифра – износ кровли 70%, а что конкретно, где, сколько нужно заменить стропил на бумаге этого не видно. Кровли в «сталинках» – отдельная история, в каждом доме нужен индивидуальный проект.

В итоге приходится переделывать по несколько раз.

Бывают и анекдотичные случаи: в проекте капитального ремонта одного из домов, перешедшего к «Алисе» оказались подъездные радиаторы шириной 1.30 см, а сам тамбур – всего 90.

Кстати, тема капитального ремонта – одна из тех, с которой «Алиса» работает аккуратно и вдумчиво. По каждому дому выстраивается индивидуальная работа. Специальный счет или общий котел? Это решают собственники, получив рекомендации УК, а она их дает после тщательного анализа. У одного дома – хорошие платежи, небольшой объем предстоящих работ, они не дорогостоящие, а значит, дом может быстро накопить на свой капитальный ремонт и сделать его. В таком случаем подойдет спец.счет. Другой дом нуждается в серьезных капиталовложениях, взносов мало, в год «по чайной ложке». Такому гораздо проще в общем котле. Есть дома, которым по программе ждать ремонта еще 20 лет, их жителям тоже стоит подумать как быть.

- На одном доме «Алисы» специальный счет уже есть, и мы уже отремонтировали фасад на средства капитального ремонта, еще в трех заканчивается сбор подписей для его открытия, - уточнил Артем Иванов.

Кстати, тема капитального ремонта – одна из тех, с которой «Алиса» работает аккуратно и вдумчиво.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как добиться взаимопонимания?

Увы, жилищный фонд «Алисы» – далеко не новый, проблем хватает.

Четыре года – срок небольшой, но удалось многое сделать. К примеру, заменить все окна в 14 из 17 домов. Правда, приоритеты у УК и жителей разные, и понять можно обе стороны. Люди хотят зеленые дворы, отремонтированные подъезды, новые окна и прочие «визуальные радости».

- А для управляющей компании важнее «начинка» - ремонт крыши, труб, сетей - систем водо- и электроснабжения, - уточняет Артем Петрович. – Но мы стараемся находить компромисс: общаемся, планируем. В конце года мы предлагаем свой, рекомендуемый перечень работ, собственники – свой. Обсуждаем с советами домов, с председателями, находим общее решение, при необходимости в течение года вносим коррективы.

Если люди видят результат, они готовы к диалогу. К примеру, в «Алисе» в большинстве домов минимальный тариф за содержание и текущий ремонт. Он составляет 18.15 рублей за кв. метр а в некоторых даже 16,12 рублей. Согласитесь, это немного. Но собственники готовы платить больше, четко зная, на что пойдут их деньги.

- Сейчас российский жилищный кодекс и законодательство движется к тому, что все вопросы по текущему ремонту дома должны решать исключительно собственники, - добавляет Ольга Владимировна. – Нет протокола общего собрания, нет и работы УК, она просто не имеет права что-либо делать без решения собственников. Инициаторами, заказчиками должны быть жители, а управляющая компания – помощниками, исполнителями их воли. Постепенно мы к этому приходим, но процесс идет медленно. К счастью, люди все больше и больше понимают, что без их участия в доме ничего не будет происходить. Кому-то это нравится, для других – обуза.

Открытость и доступность УК – залог взаимопонимания.

Часы приема, электронная почта, круглосуточный телефон «Алисы» – не секрет для жителей, и сотовые руководителей тоже.

- У нас каждый день – «День открытых дверей», - шутит директор.

Этими симпатичными клумбами на Юности 23, Центральный проезд 2 Ольга Иванова занимается лично. Выбирает, высаживает: - Приятно, когда у дома растут цветы и люди благодарят за красоту.Фото: Мария ЛЕНЦ

БЛИЦ-ОПРОС

- Что в приоритете у «Алисы» сегодня и завтра?

- Главная задача – подготовка к отопительному периоду. Это всегда наш приоритет номер один. Второй – благоустройство.

- Готова ли вы взять еще дома на обслуживание?

Нужно смотреть дом и разговаривать с собственниками. Если увидим, что люди настроены позитивно, а предстатель – активный, мы – «за». На примере Волжской убедились, что расстояние – не проблема, время «подлета» бригады слесарей – 10 минут. На месте стоять не собираемся. Компании создаются для развития.

- Большая команда в «Алисе»?

- Оптимальная. Есть все, кто нужен: дворники, уборщицы, электрики, слесари, разнорабочие. Без дела никто не сидит. В ЖКХ всегда дела найдутся. Так, чтобы все сделать и сидеть, отдыхать, не получится. Ремонт подъездов нужно делать каждые три года. Только сделаешь, и снова время подошло.

- Какое у вас образование?

- У меня два высших образования. Экономическое и юридическое.

- Почему выбрали работу и карьеру именно в ЖКХ?

- В институте нравилось жилищное право. В 2008 был принят новый жилищный кодекс, появились способы управления жилым домом, возможность выбора и смены УК. Много знакомых и друзей начали работать в этой сфере юристами, бухгалтерами, руководителями. Часто консультировал их, было интересно.

- Вы назвали УК - «АЛИСА»… Почему?

Если честно, то однажды в 2011г. на стажировке в городе Москва, мне удалось посетить Жилой комплекс «АЛИСА» (обслуживает ТСЖ «АЛИСА»), для меня тогда этот жилой комплекс и ТСЖ стали эталоном обслуживания многоквартирных домов….