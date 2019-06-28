С 1 июля меняются тарифы на услуги ЖКХ: насколько «потяжелеют» платежки красноярцев

С 1 июля традиционно повышаются тарифы на коммунальные услуги – свет, газ, воду, отопление. Соответствующее постановление подписано Правительством РФ в ноябре 2018 года. У ресурсоснабжающих организаций было достаточно времени, чтобы собрать пакет документов с обоснованием своих расчетов и направить их в министерство тарифной политики на утверждение.

Квитанции с новыми суммами красноярцы получат уже в августе. Наверняка будет много вопросов. «Комсомолка» постаралась найти ответы на самые распространенные.

Предельный допустимый

Для каждого региона страны – свой предельно допустимый федеральный коэффициент. Для Красноярского края он составляет 2,7 %. Есть и второй коэффициент – региональный, его устанавливает правительство края. На предстоящий период он утвержден губернатором в размере 2,7%.

- Рост совокупной платы за коммунальные услуги (сумма расходов на оплату электроэнергии, тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а не отдельных услуг) с июля 2019 года не должен превышать 2,7 % к совокупной плате за январь 2019 года, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в министерстве тарифной политики края.

Если предметно, то подорожает (в среднем по городу):

- отопление, горячая вода – на 2,7%;

- электроснабжение – 2,76%;

- вода холодная – на 0%;

- водоотведение – 0%;

- газ – 1,4%;

- вывоз твердых бытовых отходов – 0%.

Насколько увеличатся платежи в Красноярске (с учетом НДС)

Как будем платить за свет

Главным поставщиком электроэнергии в Красноярске и ряде других населенных пунктов края является «Красноярскэнергосбыт» (более 1 миллиона абонентов). На этот раз повышение составит 2,76 %, меньше, чем было в прошлом году. Так, население, проживающее в городах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотоплением, с 1 июля будет платить по 1,81 рубля за киловатт по социальной норме и 2,90 – сверх социальной. Такие же расценки будут и для жителей села. Для остальных категорий (например, дачников) цена будет выше – 2,58 рубля по соцнорме и 4,14 рубля – сверх нее.

Напомним, что социальная норма в Красноярском крае составляет 110 киловатт в месяц на одиноко проживающих или по 75 киловатт на каждого члена семьи. Нюанс: если жилье отапливается посредством электрооборудования, социальная норма с 15 сентября по 15 мая составляет 400 киловатт.

Какие тарифы «заморозили»

Не на все виды коммунальных услуг будут повышены тарифы. По старой цене красноярцы будут платить за вывоз твердых бытовых отходов – это 79,74 рубля на человека (напомним, что стоимость вывоза 1 кубометра отхода составляет 1137 рублей, норматив накопления на человека – 0,07 кубометра в месяц).

Также порадовал своих потребителей «КрасКом». За холодную питьевую воды мы будем платить по 24,95 рубля за кубометр, а водоотведение обойдется в 15,96 рублей.

Сохранятся ли субсидия

Субсидии сохраняются независимо от повышения тарифов. На сегодня жилищные субсидии в Красноярске полагаются 19 категориям населения – это многодетные семьи, ветераны труда, ветераны Отечественной войны, инвалиды, пенсионеры, дети-инвалиды и др.

Начисляются субсидии на основе показаний, которые предоставляют УК. Закончился расчетный период, рассчитали в управляющей компании сумму платежа, направили сведения в органы соцзащиты – и там субсидии рассчитываются по каждой льготной квартире.

Размер субсидий зависит от категорий. Например, участникам и инвалидам Отечественной войны субсидия составляет 100% стоимости коммунальных услуг. Семьям, в которых 3-5 детей, возмещаются 30 процентов стоимости на соцнорму, свыше 5 детей – 50% стоимости услуг ЖКХ на соцнорму. Социальная норма при оплате услуг ЖКХ – это 22 квадратных метра на человека.

Начислено неправильно? Обсудим

Как быть, если вам кажется, что суммы в квитанциях завышены? Взяли , к примеру, калькулятор, помножили прошлые суммы на коэффициент и фактическая цена не срослась с вашими ожиданиями. Тогда в первую очередь вам нужно обратиться в вашу управляющую компанию или ТСЖ, ведь это они выставляют вам счета. Там должны предоставить исчерпывающий ответ, откуда в вашей квитанции такие суммы по водоснабжению, отоплению и водоотведению. Если нужно – даже в письменной форме.

По вопросам электроэнергии нужно обращаться в «Красноярскэнергосбыт», по поводу газа – в «Красноярсккрайгаз». Если не согласны с ответами первой инстанции, можно пойти выше – в службу строительного надзора и жилищного контроля (Стройнадзор).

Также можно позвонить в консультационно-правовой центр Красноярского края по бесплатному телефону: 8-800-333-70-07. Она работает в будние дни с 9:00 до 20:00.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Зачем платить за электроэнергию больше, если можно сэкономить?

Рубль бережет не только копейка, но и киловатт. Помочь нашему кошельку не сложно. Немного внутренней дисциплины и спустя месяц вы сами заметите экономию. Вот несколько советов от специалистов «Красноярскэнергосбыта»:

- пользуйтесь энергосберегающими лампами;

- кипятите в чайнике столько воды, сколько употребите, а не наполненный доверху;

- не ставьте холодильник возле плиты и радиатора отопления, не оставляйте его дверь открытой;

- закрывайте окна, если работает кондиционер;

- уходя, гасите свет и выключайте неиспользуемые электроприборы;

- вынимайте зарядные устройства из розеток;

- в интерьере используйте светлые тона, тогда в помещении будет светлее;

- замените старую проводку в квартире на новую и лучше – медную.