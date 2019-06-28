Капремонт в Красноярске: инженерные системы в этом сезоне меняют в 94 домах

Капремонт в Красноярске идет полным ходом. Первый летний месяц на исходе и мэрия подводит промежуточные итоги. Напомним, что после череды прошлогодних скандалов в этом году внимание к теме капремонта усилилось как со стороны властей, так и со стороны надзорных органов, в том числе прокуратуры.

В список на ремонт инженерных систем в этом году попали 94 многоквартирных дома. Основную работу по замене труб горячего и холодного водоснабжения необходимо завершить до старта отопительного периода, то есть ориентировочно на 15 сентября.

- Вместе с тем, мы предусмотрели возможность продолжения работ по ремонту систем и после начала сезона топления без причинения неудобств жителям ремонтируемых домов. Независимо от того, будут завершены работы или нет, отопление в квартирах появится, - рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства по управлению жилищным фондом Владимир Стаканов.

Сергей Ковальчук, начальник отдела технического надзора МКУ «Управление по работе с ТСЖ», уточнил, что подрядчики, которые сегодня занимаются капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем, работают без отставаний от графика. Пока что нареканий к ним нет.

Конечно, бывают объективные моменты, которые объективно могут повлиять на сроки ремонта. Например, когда в подвалах находятся какие-то постройки, то, прежде чем приступить к ремонту, приходится очищать помещения. Управляющие компании этих домов предупреждают заранее: мобилизуйте владельцев подвального имущества – пусть убирают, иначе все пойдет на вывоз как строительный мусор.

Добавим, что под пристальным вниманием находятся дома, где идут работы по замене кровли. В результате сильных дождей в начале недели пострадали жители 11 домов – по вине подрядчика ООО «Экспострой». Ему выставили претензии, «Экспострой» будет выплачивать штраф в размере 10% от стоимости контракта, а также возмещать собственникам квартир причиненный ущерб.