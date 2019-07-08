2019-07-08T16:18:30+03:00
Происшествия

«Стыдно было, но совесть взяла верх»: бабушка и внучка, разгромившие альпийскую горку у красноярской школы, пришли с повинной

Говорят, мучились все выходные и решили сознаться [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Бабушка и внучка, разгромившие альпийскую горку у красноярской школы, пришли с повинной. Фото, видео: пресс-служба главного управления образования.Бабушка и внучка, разгромившие альпийскую горку у красноярской школы, пришли с повинной. Фото, видео: пресс-служба главного управления образования.
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Два керамических аиста, а вокруг пестрые цветы… Так выглядела альпийская горка у школы №45 в Красноярске пока ее не разгромили. Всей семьей - дети с родителями. Об этой шокирующей истории стало известно в минувшую пятницу, 5 июля.

- Красивые аисты, правда? – написала пресс-секретарь главного управления образования Евгения Тимашева в своем фейсбуке. - Цветочную композицию с двумя керамическими птичками сделали в школе 45. Только сегодня аистов «убили». Альпийскую горку разломала парочка пацанов и мама с маленьким ребёнком. Сначала один из мальчиков поднял аиста с земли и разбил о камни. Вторую птичку ребёнок испортил в присутствии взрослого - семья решила оседлать красивую фотографию, ребёнок сел сверху на аиста и под его весом фигура раскололась. Школа пока не подала заявление в полицию, педагоги надеются, что у вандалов, их родителей проснётся совесть, они сами придут в учреждение и помогут восстановить разрушенную альпийскую горку. Если кто-то стал свидетелем этой ситуации или узнал на видео своих детей, позвоните, пожалуйста, директору школы.

И дальше номер телефона. Прошло два дня – тишина. «Да не признаются они! Не те это люди, – возмущались соцсети. – Надо идти напрямую в полицию».

Что ж, подождали – пошли. И вскоре на сайте краевого главка появилась информация:

Мать и двое детей громят альпийскую горку в школе.Видео: пресс-служба управления образования Красноярска

- Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» устанавливают личности повредивших декоративную композицию на территории общеобразовательного учреждения. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

А дальше произошло неожиданное. Педагоги только вернулись из отдела, а тут они... Как выяснилось, «вандалами поневоле» стали не мама с сыном, а бабушка с внучкой.

- Невероятно, но у нас явка с повинной! Бабушка и внучка, – сообщили в пресс-службе главного управления образования. - Говорят, все выходные думали, идти или нет, было страшно и стыдно, но все-таки совесть взяла верх. Взяли адрес магазина, в котором учителя покупали аистов, обещали помочь с его установкой. Что ж, 1:0 в пользу учителей, их вера оказалась ненапрасной. Но поиски пацанов все-таки продолжаются.

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В школе номер 45 на Судостроительной - ЧП. Варварски разгромили декоративную альпийскую горку с аистами, где местная ребятня любила делать селфи. Думаете, это школьники разошлись? Вовсе нет. Погром устроили... молодая мама и двое ее детей. Аиста было два: сначала малыш разбил одного из них, а на второго решил присесть (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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