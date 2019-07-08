2019-07-08T11:16:22+03:00
Общество

За отказ работать на селе красноярский врач вернул минздраву полмиллиона рублей

Деньги взыскали с него приставы
Ася ЖУКОВА
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За отказ работать на селе красноярский врач вернул минздраву полмиллиона рублей.За отказ работать на селе красноярский врач вернул минздраву полмиллиона рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За нежелание работать в сельской больнице красноярский врач отдал минздраву полмиллиона рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП России по краю.

Немногим раньше ведомство заключило с выпускником медицинского вуза договор. По его условиям, молодой человек едет трудиться в село. А ему полагается выплата в размере миллиона рублей.

Подписывая документ, выпускник обязался отработать по нему пять лет. А если уволится раньше – без уважительных причин, должен вернуть министерству часть выплаты (в течение 15 рабочих дней). Деньги он получил, уволился. Но выплату в положенный срок не отдал.

Министерству пришлось обратиться к приставам. Было возбуждено исполнительное производство. Но и после этого деньги - 508,5 тысяч рублей – возвращены не были.

Тогда начали действовать принудительно. Должника ограничили в правах выезжать за границу и распоряжаться имуществом: мотоциклом Honda, автомобилем Toyota Corsa, а также двумя квартирами – в Советском районе Красноярска и Норильске. Кроме того, начали высчитывать с зарплаты.

И вот результат: выплата была мгновенно возвращена, долг погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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