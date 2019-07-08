День семьи, любви и верности 2019 в Красноярске: представляем программу праздника

В понедельник, 8 июля, Красноярск (и, разумеется, не только) празднует День семьи, любви и верности. Для многих это альтернатива дню всех влюбленных – 14 февраля. 8 июля мы чествуем память святых Петра и Февронии. Кто не знает, их союз прославился как образец брака. Князь и его жена так любили другу друга, что даже после смерти, когда их похоронили в разных обителях, оказались в одном гробу, гласит преданье.

Что же интересного ждет горожан?

8 июля

В Арт-парке Ленинского района (Волжская,30) в 15.00 начнется праздник «Да здравствует любовь и верность!». В программе - конкурсы, игры, тематические площадки и творческие мастерские.

В Свердловском районе в 16.00 - на территории благотворительного фонда «Поддержка» (Ключевская, 97) - концертно-развлекательная программа и встреча с многодетными семьями, которые поделятся своим опытом воспитания детей.

В 19.00 на нижнем ярусе левобережной набережной (напротив «Капитанского клуба») медали «За любовь и верность» вручат одним из самых крепких семейных пар Красноярска.

9 июля

9 июля в рамках проекта «Социальный туризм» пройдёт экскурсия «По святым местам края – под покровом святых Муромских Петра и Февронии». Участники посетят храм в посёлке Бородино.

В тот же день для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей устроят спортивно-развлекательный праздник «Семейный пикник» в Татышев-парке от центра Советского района.

А центр соцобслуживания Железнодорожного ( Свободный, 53А) организует экскурсию по городу «История любви», участники которой посетят памятник Петру и Февронии, Николаю Рязанову и дом-музей В.И. Сурикова.

В Центральном районе готовится семейный праздник «День Петра и Февронии». 9 июля в 15.00 в библиотеке имени Паустовского (Водопьянова, 2) расскажут об истории праздника, устроят необычную викторину, показ тематических мультфильмов и мастер-классы.

9 июля в 11.00 семьи Кировского района смогут посетить мероприятие «День семьи, любви и верности». Для них подготовят игры, фотозону и мастер-классы для семей на тему «Семейные ценности». Праздник состоится по адресу Семафорная, 401.

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