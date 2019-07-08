2019-07-08T11:16:22+03:00
Общество

День семьи, любви и верности 2019 в Красноярске: представляем программу праздника

Как отметить альтернативу Валентинову дню?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
День семьи, любви и верности 2019 в Красноярске: представляем программу праздник.День семьи, любви и верности 2019 в Красноярске: представляем программу праздник.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В понедельник, 8 июля, Красноярск (и, разумеется, не только) празднует День семьи, любви и верности. Для многих это альтернатива дню всех влюбленных – 14 февраля. 8 июля мы чествуем память святых Петра и Февронии. Кто не знает, их союз прославился как образец брака. Князь и его жена так любили другу друга, что даже после смерти, когда их похоронили в разных обителях, оказались в одном гробу, гласит преданье.

Что же интересного ждет горожан?

8 июля

В Арт-парке Ленинского района (Волжская,30) в 15.00 начнется праздник «Да здравствует любовь и верность!». В программе - конкурсы, игры, тематические площадки и творческие мастерские.

В Свердловском районе в 16.00 - на территории благотворительного фонда «Поддержка» (Ключевская, 97) - концертно-развлекательная программа и встреча с многодетными семьями, которые поделятся своим опытом воспитания детей.

В 19.00 на нижнем ярусе левобережной набережной (напротив «Капитанского клуба») медали «За любовь и верность» вручат одним из самых крепких семейных пар Красноярска.

9 июля

9 июля в рамках проекта «Социальный туризм» пройдёт экскурсия «По святым местам края – под покровом святых Муромских Петра и Февронии». Участники посетят храм в посёлке Бородино.

В тот же день для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей устроят спортивно-развлекательный праздник «Семейный пикник» в Татышев-парке от центра Советского района.

А центр соцобслуживания Железнодорожного ( Свободный, 53А) организует экскурсию по городу «История любви», участники которой посетят памятник Петру и Февронии, Николаю Рязанову и дом-музей В.И. Сурикова.

В Центральном районе готовится семейный праздник «День Петра и Февронии». 9 июля в 15.00 в библиотеке имени Паустовского (Водопьянова, 2) расскажут об истории праздника, устроят необычную викторину, показ тематических мультфильмов и мастер-классы.

9 июля в 11.00 семьи Кировского района смогут посетить мероприятие «День семьи, любви и верности». Для них подготовят игры, фотозону и мастер-классы для семей на тему «Семейные ценности». Праздник состоится по адресу Семафорная, 401.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение
Ксения Бессонова попала на Прямую линию, чтобы пожаловаться на отсутствие в своем микрорайоне школ и парков [фото, видео]
«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение
Ксения Бессонова попала на Прямую линию, чтобы пожаловаться на отсутствие в своем микрорайоне школ и парков [фото, видео]
Новости 24
В Красноярском крае 15-летний подросток погиб от удара током
Расстреливающий птиц из пистолета мужчина попал на камеру в Красноярске
До берега оставалось 10 метров. В Красноярском крае школьник утонул на глазах у друзей
Строить рулежную дорожку в аэропорту Красноярска начнут в июле
Тува названа одним из беднейших регионов России
За отказ работать на селе красноярский врач вернул минздраву полмиллиона рублей
Подпольного оружейника из Енисейска накрыла ФСБ
Любимым месяцем для свадеб у красноярцев стал август
Во время жары в Красноярском крае утонули 6 человек
Мировое соглашение с кредиторами заключил экс-владелец «Сибмоста»
Если увидите, побудьте с ней до приезда родных! В Канске пропала бабушка с потерей памяти
В центре Красноярска загорелся бар: пожарные начали выламывать двери
В Красноярске малолетний хулиган едва не выбросил кота с балкона четвертого этажа