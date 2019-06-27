Поездка на юг Красноярского края и в Хакасию станет чуть дольше по времени, но только на летний период

Спросите любого автомобилиста, как он относится к ремонту дорог. Ответ будет таким: ради ровной трассы водители готовы потерпеть временные неудобства, чтобы потом по ней можно было ездить без проблем. Урчащие на дороге укладчики с горячим асфальтом, рабочие в «желтушках» и снующие туда-сюда самосвалы вызывают позитивные эмоции.

Добавим, что горячая пора для сибирских дорожно-строительных предприятий – это лето. Три-четыре месяца, когда нужно успеть освоить большой объем работы. И чем больше автомобильный трафик на трассе, тем больше внимания и концентрации сил она требует.

В этом сезоне в списке ремонтируемых объектов Федерального управления автомобильных дорог «Енисей» - федеральная трасса Р-257 «Енисей». Напомним, что она соединяет Красноярск с Абаканом, Кызылом и ведет далее до границы с Монголией. В этом году география ремонта – участки трассы в Балахтинском, Новоселовском и Ермаковском районах, их общая протяженность составляет 60 километров.

Если говорить предметно, то 30 километров дорожные бригады ремонтируют капитально: фрезеруют старое дорожное покрытие, меняют водопропускные трубы, восстанавливают земляное полотно. Следующим этапом станет устройство дорожной одежды.

На 11-километровом участке трассы между Дивногорском и Верхней Бирюсой ремонтируют водопропускные трубы и укрепляют обочины, после чего уложат новое покрытие и заменят барьерное ограждение.

В Новоселовском районе верхний слой покрытия проезжей части с 247 по 257 километры восстановят в ходе проведения поверхностной обработки. Помимо этого, до конца сезона будет отремонтирован мост через ручей Терский.

Как быть автомобилистам, которым по личным или служебным делам предстоит поездка по трассе Р-257? В Федеральном управлении автомобильных дорог «Енисей» рассказали, что на период ремонта предусмотрели все варианты. Все зависит от участка и интенсивности движения. Где-то организовали объездную дорогу. Где-то оставили для проезда одну половину дороги, в то время как другую приводят в порядок. Где-то используется светофор.

Дорожники напоминают: на всех ремонтируемых участках в обязательном порядке установлены информационные щиты и временные дорожные знаки, указывающие направление движения и ограничивающие скорость. Они максимально позаботились о том, чтобы проезд был безопасным и комфортным.

Остается добавить, что карту дорожных работ на федеральных трассах Р-257 «Енисей» и Р-255 «Сибирь» можно посмотреть на сайте Федерального управления автомобильных дорог «Енисей».