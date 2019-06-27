Дружелюбный сосед Человек-паук «посетил» заимку Агафьи Лыковой

В начале июля в кинотеатрах стартует продолжение супергеройской серии Marvel «Человек-паук: вдали от дома». В последний раз мы видели Питера Паркера в фильме «Мстители: финал». Там Человек-паук, который был распылен злодеем Таносом в предыдущей части франшизы, вернулся и помог Мстителям одолеть фиолетового титана. Несмотря на то, что «щелчок» изменил мир навсегда, все люди вернулись к обычной жизни.

Человек-Паук: вдали от дома..

Паркер не терял зря времени, наколол дров для отшельницы

«Вдали от дома» является продолжением франшизы, и действие фильма происходят практически сразу после «Мстители: финал».

Человек-паук посмотрел на быт отшельницы

Из-за названия «Вдали от дома» в интернете многие пользователи начали делать коллажи супергероя в разных частях света, Питер побывал, в том числе, и в России.

Дорога на заимку не из легких

В мае наши журналисты посетили заимку сибирской героини – Агафьи Лыковой. А мы решили предположить, что было бы, если Питер Паркер решил посетить заимку отшельницы и «постажироваться» у нее.

Как еще встречаться с отшельницей? Конечно, при полном параде!

Выжить в суровых сибирских условиях вдали от цивилизации – вот это настоящее геройство. Американским персонажам блокбастеров есть чему поучиться у нашей Агафьи Карповны.

- Марал все еще смотрит на меня?

Для тех, кто не в курсе, Агафья Карповна Лыкова – отшельница, проживает на территории, носящей статус особо охраняемой – в заповеднике «Хакасский». Участок обитания так и называется «Заимка Лыковых».

На заимке у Агафьи очень красиво!

В этом году ей исполнилось 75 лет. Однако, ее точная дата рождения не известна, в документах указан лишь год – 1944. Агафья Карповна содержит свой огород, у нее небольшое хозяйство: курочки да козы.

Как же без селфи на фоне заповедника?

Тетя Мэй?