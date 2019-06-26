2019-06-26T10:24:08+03:00
Происшествия

В Красноярске из-за технических неисправностей задержали вылет самолета

Транспортная прокуратура проводит проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске из-за технических неисправностей задержали вылет самолетаВ Красноярске из-за технических неисправностей задержали вылет самолетаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске из-за технических неисправностей задержали вылет самолета авиакомпании S7 «Красноярск – Новосибирск». Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Воздушное судно должно было вылететь в Новосибирск в 6:35 утра по местному времени.

Однако при техническом досмотре самолета Embraer 170 специалисты обнаружили неисправность, для устранения которой понадобится время. Поэтому вылет отложили на 7 часов, пока за пассажирами из аэропорта Толмачево (Новосибирск) не прибыл резервный самолет. Количество пассажиров – 78, в том числе 5 детей. За время ожидания о них позаботились, им были предложены горячие и прохладительные напитки.

По словам представителя прокуратуры, по факту проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На севере Красноярского края самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Очевидцы называют причиной сильный ветер. На севере Красноярского края, в Туруханске, пассажирский самолет ATR42-500 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Информацию очевидцев уже подтвердила официальный представитель Западно-Сибирского СУ СК России на транспорте Наталья Яковлева. (подробнее)

В Норильске пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за непогоды.

Новости из Норильска: там произошла нештатная ситуация с пассажирским самолетом. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Люся и двое парней лежали на газоне, а Мурат спокойно общался с полицией": Очевидцы об отравлениях на Чистых прудах
Алена Багаева вместе с мужем стали свидетелями того, как подозреваемый в грабежах Мурат Сабанов накачивал своих жертв транквилизаторами [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Инспектор ДПС из Лесосибирска в свободное от работы время шьет куклы
В Красноярском крае у матери забрали двух детей
Весной на Красноярском море в машине утонула женщина: обвинили мужа
В Красноярске прошел рейд по незаконно сдаваемым в аренду квартирам
В Красноярске подросток сбежал от опекуна на железнодорожном вокзале
«Идите с миром»: красноярским ученикам подарили торт... с надгробиями
«Плакал не переставая»: в Красноярском крае ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца
В Туве открыли Музей русского быта
В Хакасии росгвардейцы проверили на бдительность частных охранников
Жители Красноярска массово жалуются на жуткую сыпь после купания в озере Песчанка
В Красноярске дожди затопили подземный переход на железнодорожном вокзале
СК завел уголовное дело из-за смерти пациентки в БСМП
Синоптики: дожди и грозы в Красноярске продержатся еще сутки
В Красноярске для СФУ построят новый кампус
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Стараюсь, в первую очередь, быть хорошим человеком!»
Задолжали полмиллиарда: приставы арестовали имущество крупной строительной компании в Красноярске
Вызывают у человека менингит и энцефалит: в Красноярске изъяли из оборота 1,8 тонны опасной свинины
В Красноярске беспрерывный дождь затопил несколько улиц
«Я хочу, чтобы их видели»: красноярский художник слепил из песка 50 лиц наркозависимых людей
В Совфеде в Москве проходят Дни Красноярского края
Красноярцы через суд отстояли право выйти на митинг «За чистое небо»
«Так работать нельзя»: губернатор проверил лесоперерабатывающие предприятия Канска
Красноярцев возмутила реклама кофейни на Мира, изуродовавшая новую брусчатку
«Мальчик родился! Все молодцы!»: 36-летняя красноярка родила ребенка прямо в автобусе, не доехав до роддома