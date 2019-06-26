В Красноярске из-за технических неисправностей задержали вылет самолета авиакомпании S7 «Красноярск – Новосибирск». Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Воздушное судно должно было вылететь в Новосибирск в 6:35 утра по местному времени.

Однако при техническом досмотре самолета Embraer 170 специалисты обнаружили неисправность, для устранения которой понадобится время. Поэтому вылет отложили на 7 часов, пока за пассажирами из аэропорта Толмачево (Новосибирск) не прибыл резервный самолет. Количество пассажиров – 78, в том числе 5 детей. За время ожидания о них позаботились, им были предложены горячие и прохладительные напитки.

По словам представителя прокуратуры, по факту проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На севере Красноярского края самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Очевидцы называют причиной сильный ветер. На севере Красноярского края, в Туруханске, пассажирский самолет ATR42-500 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Информацию очевидцев уже подтвердила официальный представитель Западно-Сибирского СУ СК России на транспорте Наталья Яковлева. (подробнее)

В Норильске пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за непогоды.

Новости из Норильска: там произошла нештатная ситуация с пассажирским самолетом. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (подробнее)