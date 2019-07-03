«В домах вода, плаваем на лодках уже»: вслед за Канском в Красноярском крае топит село Покатеево

Большая вода отступает из Канска Красноярского края. Только за сутки уровень в реке Кан упал на 108 сантиметров, теперь он составляет 378 сантиметров. Скупые числа, но за ними судьбы.

Вода уходит из дворов. Но по-прежнему подтопленными остаются 72 участка у домов и 112 у дач. Подполья 20 жилых зданий залиты. Впрочем, спасатели держат ситуацию под контролем. Ведется откачка воды. Людям, оказавшимся в опасной зоне, оказывают всю возможную помочь. В том числе продуктами и лекарствами.

А это Канск. Фото: ЧП - Канск.

Однако вслед за Иркутской областью и Канском беда пришла в Покатеево, село в Абанском районе Красноярского края. (От него 135 километров по прямой до Канска). Здесь вышла из берегов река Бирюса. Она течет как раз со стороны Иркутской области, которая пережила большое наводнение…

И вот итог. На утро 3 июля уровень воды в реке Бирюса был 480 сантиметров (при критическом 450 сантиметров). Подтопленными оказались 30 приусадебных участков и 11 подпольев в жилых домах. Эвакуировано (в превентивных целях, говорят в МЧС) 57 человек, из них 14 детей. Их разместили у родственников.

Вода стоит на уровне пола. Фото: соцсети.

- Затопило Покатеево, - рассказывают местные жители. – Вода идти не прекращает. В домах вода, огородов просто нет уже, плаваем на лодках.

Причина - разлилась река Бирюса. Фото: соцсети.

Отметим, об опасности затопления сел в Абанском районе из-за разлива Бирюсы спасатели предупреждали заранее. Поэтому к ЧП были готовы. На место выдвинулась опергруппа краевого главка. Кроме того, там уже работают местные спасатели:

- Оперативно оповещаем людей об обстановке. Подготовили стационарные пункты временного размещения, определили места эвакуации домашних и сельхоз животных. Диспетчерская служба ЕДДС ведет контроль за подъемом уровня воды.

Говорят, сейчас огороды уже под водой. Фото: соцсети.

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