«Странное свечение и лицо в небе»: необычное явление попало на камеру в Красноярске

В чернильную высь будто выплеснули ведро белил… Над линией горизонта возникло странное белое свечение, а на нем чье-то лицо, пусть и схематично. Необычное явление в небе над Красноярском заметили и сняли на камеру сразу несколько горожан. А после опубликовали фото на своих страницах в инстаграме.

Как оказалось, необычное свечение появляется который день подряд. Но вот «смайлик», улыбающееся лицо, на нем разглядели впервые.

bushin_danil Облака будто подсвечены изнутри

Что это может быть, гадают в соцсетях пользователи. Ведь облака, словно бы подсвеченные изнутри, казались огромными. Их видели в разных районах города.

- Может, тучи просто подсветило Луной? – предположили одни.

jimiraynor Такие облака были видны из нескольких районов

- Или в небе отражается подсветка от прожекторов? – подхватили другие.

Как бы то ни было, светящиеся облака выглядят почти мистически. И даже если никакой загадки нет, как минимум, украшают чьи-то инстаграмы.

azhazhanass Смайлик в небе над Красноярском

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