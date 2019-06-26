2019-06-26T07:38:44+03:00
Общество

«Странное свечение и лицо в небе»: необычное явление попало на камеру в Красноярске

Что бы это значило, обсуждают горожане
Ася ЖУКОВА
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«Странное свечение и лицо в небе»: необычное явление попало на камеру в Красноярске. Фото: azhazhanass, bushin_danil, jimiraynor.«Странное свечение и лицо в небе»: необычное явление попало на камеру в Красноярске. Фото: azhazhanass, bushin_danil, jimiraynor.
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В чернильную высь будто выплеснули ведро белил… Над линией горизонта возникло странное белое свечение, а на нем чье-то лицо, пусть и схематично. Необычное явление в небе над Красноярском заметили и сняли на камеру сразу несколько горожан. А после опубликовали фото на своих страницах в инстаграме.

Как оказалось, необычное свечение появляется который день подряд. Но вот «смайлик», улыбающееся лицо, на нем разглядели впервые.

bushin_danilbushin_danil
Облака будто подсвечены изнутри
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Что это может быть, гадают в соцсетях пользователи. Ведь облака, словно бы подсвеченные изнутри, казались огромными. Их видели в разных районах города.

- Может, тучи просто подсветило Луной? – предположили одни.

jimiraynorjimiraynor
Такие облака были видны из нескольких районов
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- Или в небе отражается подсветка от прожекторов? – подхватили другие.

Как бы то ни было, светящиеся облака выглядят почти мистически. И даже если никакой загадки нет, как минимум, украшают чьи-то инстаграмы.

azhazhanassazhazhanass
Смайлик в небе над Красноярском
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ИСТОЧНИК KP.RU

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