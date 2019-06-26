2019-06-26T08:08:25+03:00
Общество

После сильных дождей Красноярск накроет 32-градусная жара

Когда ждать сюрпризов от природы?
Ася ЖУКОВА
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30-градусная жара накроет Красноярск после сильных дождей.30-градусная жара накроет Красноярск после сильных дождей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После сильных дождей, которые продолжались несколько дней, в Красноярск вернется 30-градусная жара. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.

Последним относительно прохладным днем недели станет среда, 26 июня. На улице будет плюс 22-24. Облачно, небольшой дождь, ветер 3-8 метров в секунду, порывы до 13.

А в крае будет бушевать непогода. По данным специалистов Среднесибирского УГМС, в течение дня, 26 июня, в южных районах очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 20 метров в секунду. Будьте осторожны!

В Красноярске же теплеть начнет в пятницу, 28 июня. Ожидается до плюс 29 градусов, правда, небо будет затянуто тучами.

Дальше – больше. С 29 июня, субботы до среды, 3 июля, плюс 30-32 градуса. Переменная облачность, легкий ветер. Дождей не обещают. Единственным днем, когда могут быть осадки, называют понедельник, 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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