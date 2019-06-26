2019-06-25T19:21:20+03:00
Общество

У каждого есть право на свободу от долгов!

Как за 90 дней выбраться из долговой ямы
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Руководитель юридической практики в Красноярске Максим Колот.Руководитель юридической практики в Красноярске Максим Колот.
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Узнайте, как закон о банкротстве поможет решить проблему с долгами именно у Вас – ссылка на опросник

Десятки тысяч людей оказались в долговой яме и не знают, как из нее выбраться

Никто не застрахован от проблем с финансами, тем более когда в стране экономическая ситуация носит неопределенный характер. Как только Вы сбились с графика платежей, допустили просрочки, обратно вернуться в график становится практически невозможно. Начисляемые штрафы, пени фактически не оставляют какой-либо надежды на восстановление финансового благосоcтояния.

Что в первую очередь необходимо делать, если чувствуете, что не справляетесь с неподъемными кредитами или уже допускаете просрочки?

В этом могут разобраться специалисты компании «Современная защита». На счету опытных юристов более 3000 теперь уже бывших должников, для каждого из которых они выработали свой путь решения, казалось бы, катастрофической ситуации.

Единственный законный работающий механизм решения этой проблемы - ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА!

Долгое время для того, чтобы обанкротиться, надо было потратить сотни тысяч рублей, при этом процедура осталась недоступной для большинства населения.

За счет оптимизации подготовки документов к процедуре банкротства нам удалось существенно сократить затраты. Так, заполнить анкету клиента надо один раз; все документы, заявления и запросы в различные органы готовятся автоматически, что значительно упрощает процесс подачи заявления в суд и признание гражданина банкротом. Все это позволяет предлагать процедуру для определенных категорий граждан с оплатой только обязательных платежей, прописанных законом (пошлина, депозит АС, расходы на публикации). Все это дает возможность каждому обрести свободу от долговых обязательств и возможность начать жизнь с чистого листа.

На сегодняшний день таким способом нами обанкрочены более 3 тысяч людей (данные приведены на 1 февраля 2019 г.), которые уже получили решение суда о полном освобождении их от долговых обязательств.

Если Вы не справляетесь со своими долговыми обязательствами, Вам нет необходимости терпеть давление коллекторов, ждать прихода пристава и описи имущества, блокировки всех Ваших счетов.

Узнайте сегодня же, что нужно для того, чтобы начать процедуру банкротства

ТЕЛ.+73912163277

Узнать больше о процедуре банкротства Вы можете, посмотрев данный ролик, где специалист компании «Современная защита» говорит обо всех этапах, которые Вы будете проходить.

Что такое процедура банкротства?.

ООО "Современная защита", ОГРН 1167746401492, место регистрации 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр.1, 3 эт., пом.4, ком. 16

Справка

ООО «Современная защита» - юридическая компания, специализирующаяся на банкротстве физических и юридических лиц. Офисы компании работают в Москве, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Мурманске.

г. Красноярск, ул. Молокова 37А, ОЦ "Капитал" 8 этаж, офис 8-07. Юридическая компания "Современная защита" тел.: +73912163277

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ИСТОЧНИК KP.RU

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