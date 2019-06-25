Спасибо за работу!

В первой половине 2019 года краевой службой занятости трудоустроены уже более 40 тыс. человек, 80% из них работают на постоянной основе. Уровень зарегистрированной безработицы в регионе постоянно снижается. Сегодня он составляет 0,9% – меньше, чем в целом по России (1%) и Сибирскому федеральному округу (1,3%). В крае востребованы квалифицированные специалисты в сферах строительства, торговли, обрабатывающих производств, здравоохранения, образования.

Главное – качество и доступность

Ежегодно служба занятости предоставляет красноярцам более 500 тыс. различных услуг. По их качеству и доступности Красноярский край занимает первое место среди других регионов страны. И это не голословное утверждение. Служба занятости в Красноярском крае работает с населением комплексно.

– Краевой службой занятости в рамках реализации Стратегии управления рынком труда Красноярского края проводится комплекс инновационных мер, – говорит руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор НОВИКОВ. – Так, при участии органов местного самоуправления, образовательных организаций и других партнёров на рынке труда реализуются проекты, направленные на повышение занятости населения, проводятся мероприятия по трудоустройству молодых специалистов, граждан предпенсионного возраста. Подключаются и новые работодатели, повышается не только количество вакансий, но и их качество.

Сегодня в регионе активно функционирует «Общероссийская база вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru). Здесь и работодатели, и граждане могут оперативно получить полную информацию о состоянии рынка труда, вакансиях и предложениях рабочей силы без личного обращения в службу занятости. Система не только собирает, хранит и обрабатывает информацию о возможностях трудоустройства и количестве предлагаемых рабочих мест, но и позволяет размещать резюме. Более 34 тыс. анкет, размещённых жителями края, позволяют работодателям выбрать достойного кандидата.

Кстати, получить услуги, сведения о вакансиях и разместить резюме в электронном виде можно и через Интерактивный портал агентства труда и занятости населения Красноярского края (www.trud.krskstate.ru).

А в ближайшее время услуги службы занятости станут ещё доступнее и качественнее. В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» работа службы будет обновлена и стандартизирована, в регионах появятся модельные центры занятости населения, будут тиражироваться лучшие практики работы.

Ориентация на потребности человека

Ирина НОВОСЕЛЬСКАЯ из Сосновоборска уже не первый раз обращается за помощью в службу занятости. Прошлое место работы нашла с помощью специалистов, а сейчас устроилась на новую должность. Ирина – инженер по образованию, искала вакансию в отделе кадров. Без помощи службы занятости сделать это оказалось сложно.

– В службе занятости очень внимательно отнеслись к моим требованиям. Даже если я не вижу вакансию, специалисты её находят и предлагают мне, – рассказывает Ирина Васильевна. – В результате встала на учёт в феврале, а на новое место пошла уже в марте. Сейчас я работаю в «Красфане». Очень довольна коллективом, интересной работой.

У Ирины двое детей. И хотя муж неплохо зарабатывает, женщина замечает: лишняя копейка не помешает. Да и самореализация очень важна.

В службе занятости комментируют: специалисты всегда ориентируются на потребности и запросы обратившегося к ним соискателя. Безработным не предлагают место, если условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда или ставка на новом месте ниже среднего заработка, исчисленного за последние три месяца на прежней работе.

Елена БОБКОВА недавно устроилась бухгалтером в ООО «Енисейзолотоавтоматика». Она инвалид второй группы, ей необходимы особые условия труда.

– Я работала до сентября 2018 года, а потом ушла на инвалидность, – рассказывает Елена. – Но без работы сложно. И в феврале этого года встала на учёт в службу занятости.

Работу для Елены Александровны нашли по квоте для инвалидов. При озвучивании вакансии сразу предупредили: работодатель территориально располагается далеко от места жительства женщины. Специалисты службы занятости поинтересовались: удобно ли ей будет добираться?

– Я узнала, что на моей остановке останавливается служебный автобус, – говорит женщина. – Меня это полностью устраивает. Теперь я работаю бухгалтером.

На постоянной основе

Работодатели активно сотрудничают со службой занятости. Только с января 2019 года они заявили 108 тыс. вакансий, 80 тыс. из них – предложения работы постоянного характера.

В регионе очень востребованы менеджеры, врачи, специалисты по кадрам, социальной работе, маркетингу, учителя, инженеры, медицинские сёстры, фельдшеры, воспитатели детского сада. Именно такие вакансии чаще всего поступают от работодателей. Правда, не всегда удаётся их заполнить. Например, в службе занятости зарегистрировано достаточно безработных юристов, экономистов и бухгалтеров. Но уровень квалификации претендентов не всегда соответствует требованиям работодателей. Соискатели зачастую не владеют современными знаниями и навыками или имеют долгий перерыв в работе. Другая ситуация с врачами и педагогами. Желающих работать в бюджетной сфере не так много, ведь профессии эти отличаются напряжённым графиком работы.

Стабильна потребность и в квалифицированных рабочих, которые могли бы трудиться в промышленности, на инвестпроектах, в добывающей и обрабатывающей отраслях, энергетике и строительстве. У нас дефицит водителей грузовых машин и погрузчиков, машинистов автогрейдеров, бульдозеров, кранов, электрогазосварщиков, сварщиков, монтажников, штукатуров, маляров, облицовщиков, слесарей, сантехников, бетонщиков, электромонтёров.

Впрочем, как отмечают в службе занятости, иногда сложно найти рабочее место человеку даже с простыми запросами. Например, вахтёром. Работодатели чаще отдают предпочтение тем, кто уже когда-то работал у них временно и успел хорошо себя зарекомендовать.

Именно так нашёл постоянную работу Андрей ВАСИЛОВСКИЙ из Сосновоборска. Мужчина долго не работал – перенёс несколько операций на позвоночнике, оформил инвалидность.

– В прошлом году я встал на учёт в службу занятости, и буквально через неделю мне нашли временную вакансию в Сосновоборском механико-технологическом техникуме, – рассказывает Василовский. – Тогда пришлось уйти, потому что вышел человек из отпуска. А в марте меня снова позвали туда на работу. Уже на постоянной основе.

И стар и млад

Благодаря новым программам службы занятости достаточно просто стало найти работу и молодым специалистам, которые ещё не имеют ни стажа, ни опыта. Например, организована стажировка выпускников, при которой работодателям компенсируются затраты на оплату труда стажёров и наставников.

Такой формат занятости позволяет молодым людям приобрести трудовой стаж и зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем получить постоянное место работы. Первыми участниками программы стали 19 молодых человек из Красноярска, Норильска, Зеленогорска, а также Дзержинского и Новосёловского районов.

Кстати, специальные программы в службе занятости действуют не только для молодых, но и для людей предпенсионного возраста. Они могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Цель – сделать граждан данной категории конкурентоспособными на рынке труда, обновить их знания и компетенции.

Планируется, что ежегодно обучение будут проходить более тысячи предпенсионеров (за пять лет до пенсионного возраста), при этом как незанятых граждан, так и состоящих в трудовых отношениях.

Работодатели отмечают: обучение позволит повысить квалификацию сотрудников, в том числе для соответствия требованиям профессиональных стандартов.

На сегодняшний день заключили договоры на обучение почти 800 человек, 590 предпенсионеров уже учатся, 74% из них – работающие. Новые компетенции предпенсионеры получают по специальностям: машинист автогидропогрузчика, машинист автовышки, слесарь КИПиА, также они обучаются кадровому делопроизводству, техносферной безопасности, педагогическим и медицинским специальностям. Как говорят сами граждане, трудоустройство в этом возрасте – большое дело.

Юрий ВОРОНИН на пенсию пойдёт через пять лет. Работал на очистных сооружениях, а после сокращения кадров остался без дела.

– Самому найти новую работу не удалось, – рассказывает Юрий Иванович. – Помогла служба занятости. По направлению взяли меня в центр технологической поддержки рабочим по комплексному обслуживанию помещений. Дел много, но справляюсь. Спасибо специалистам центра занятости, поддержали меня.

Слова благодарности специалистам службы занятости произносят все трудоустроенные. Ведь работа для них – это не только источник доходов, но и возможность чувствовать свою востребованность в обществе. А это жизненно необходимо.

Елена ДРАГОМИРОВА.