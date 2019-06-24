«Нам сказали, что мы плохо протирали столы»: 12 детей отравились в лагере «Сосновый бор», 5 госпитализированы

Сезон детских загородных лагерей в разгаре и уже начал преподносить первые сюрпризы и самим школьникам, и их родителям. На минувшей неделе, к примеру, закрыли детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» в Сухобузимском районе Красноярского края. В ночь на 22 июня здесь порядка 50 детей почувствовали симптомы отравления: тошнота, рвота, высокая температура. В региональном Роспотребнадзоре «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали, что пострадали 12 детей, 5 из них госпитализированы.

- Мы заехали в лагерь 10 июня и должны были пробыть до 31-го, - говорит третьеклассница одной из красноярских школ Евдокия Семенова*. – В лагере было хорошо: по две тренировки в день – баскетбол, футбол, каратэ. Но ночью в субботу многим стало очень плохо. Это после того, как мы поужинали, случилось – картошку с мясом и подливой ели. Меня начало тошнить, потом рвать. А одному мальчику стало совсем плохо: он плакал, и у него была высокая температура. Нам сказали, что все из-за того, что мы после еды столы плохо протираем. Потом тренер позвонил моим родителям, и меня забрали. Сейчас все хорошо, я дома и не болею, но на улицу играть пока не хожу.

Реальной причиной отравления ребятишек стала антисанитария, которую застали на кухне лагеря проверяющие из Роспотребнадзора. В ведомстве говорят, что у всех пострадавших – подозрение на острую кишечную инфекцию.

- Были установлены нарушения санитарного законодательства при работе пищеблока: нарушение режима мытья посуды, недостаточный контроль за работой персонала, - пояснила Наталья Краснопеева, официальный представитель регионального Роспотребнадзора. – С целью локализации и ликвидации очага кишечной инфекции в лагере проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Решением администрации лагеря 23 июня первая оздоровительная смена завершена досрочно. Сейчас организуется проведение заключительной дезинфекции. Расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

* Имя ребенка, по просьбе родителей, изменено.