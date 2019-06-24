2019-06-24T08:50:56+03:00
Общество

В Хакасии град, в Красноярске - дожди и грозы

Июнь громко прощается погодными сюрпризами [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ТВКФото ТВК
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Жители Хакасии и соседних регионов пристально следят за погодой, ждут солнца и тепла, чтобы отдохнуть на озерах. Но те, кто отправился на Шира 23 июня, были шокированы. В этот день выпал град размером с перепелиное яйцо. Поскольку на дороге он долго не тпет, было полное ощущение, что трасса завалена снегом, хотя рядом зеленые поля, - все это хорошо видно на фото и видео, которым щедро делятся люди в социальных сетях.

А в это время жители Хакасии переживают за свой урожай, с такой погодой нечего будет собирать.

По свидетельствам очевидцев, крупный град выпал в селах Пушное и Боград, в районе озера Шира и в городе Абаза.

В районе села Знаменка град выпал размером с перепелиное яйцо.

Последняя неделя в Красноярске запомнится неустойчивой погодой. После жарких выходных настало ненастье: утро понедельника встретило красноярцев тучами, прохладой и дождем. Во вторник, среду и четверг прохлада сохранится, ожидаются дожди с грозами, но температура постепенно начнет расти, столбик термометра поднимется выше +20.

С четверга температура начнет расти, в пятницу ожидается +30. И хотя возможен дождь, он будет кратковременным.

Последние дни июня, 20 и 30 июня, днём до +31°, без осадков. Учитывая, что это выходные, самое время отправиться на природу.

Напоминаем, о погоде июля мы узнаем на пресс-конференции, которая пройдет в пресс-центре «Комсомольской правды» 1 июля. Смотрите прямую трансляцию на главной странице нашего сайта, следите за новостями!

Хакасию завалило градом.По дороге в Шира выпал град со снегом 23.06.19г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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