«Живи, кроха»: на автостоянке в Красноярске нашли и выходили раненую куропатку

Горстка перьев, перепуганные глаза, а от лапки - кровавый след...На одной из автостоянок в Красноярске нашли раненую куропатку.

- Было очень похоже, в нее стреляли из травматического оружия, - делятся очевидцы. – Понятно, что на куропаток охотятся, но не в черте же города? Такая стрельба – это и для человека опасно, и по отношению к птице не так, чтобы гуманно. А если бы дети увидели, если бы на их глазах палили в живое существо?

Но как бы то ни было, птица выжила. Почти чудом – кругом машины, собаки. У прохожих тоже не поднялась рука добить найденыша. Вместо этого отвезли в «Лимпопо», первую в городе клинику экзотических животных и птиц. И вскоре стало известно: подранок будет жить, ему ничего не угрожает.

- Рана обработана, и по счастливому случаю куропатку забрали на долечивание в фермерское хозяйство, - сообщили в клинике.

А спустя две недели подстреленная лапка совсем зажила. Птица выздоровела, и было решено: не стоит держать ее в вольере. Так что куропатку выпустили на волю.

- Живи, кроха! – пишут в соцсетях. – Спасибо тем, кто не остался в стороне. Казалось бы, маленькая, но это жизнь.