«Скорую вызывали - пожарному»: в Красноярском крае сгорел крупный торговый центр

Огромное одноэтажное здание – в тысячи метров – охвачено огнем. Клубы густого дыма поднимаются к небу, сквозь них видны языки пламени.

- Бать, машину отгони, пропусти пожарных! – слышны крики.

Крупный пожар произошел в субботу вечером, 29 июня, в городе Заозерный (Рыбинского района Красноярского края). По данным спасателей, здание торгового комплекса «Планета» полыхнуло около 18.40. Из-за сильной жары (а на улице было за +30) и ветра огонь распространялся очень быстро. И вскоре бушевал на площади в 1200 метров. Картина была жуткая.

Крупный ТК полыхнул в Красноярском крае.

- На тушение выдвигались 56 человек и 15 спецмашин, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Среди них 40 человек и 10 спецмашин от МЧС. Через два часа пожар был локализован.

Благо, что когда он начался, «Планета» уже закрылась, людей в ней не было. Так что обошлось без жертв.

- Пострадавших тоже нет, - рассказывает житель Заозерного Семен П. – Но «скорую вызывали» - пожарному. С ним что-то случилось. Самое главное – все живы. Но пострадали многие хозяева «точек» в ТК, в том числе моя семья.

Благо, в в момент пожара комплекс уже закрылся. Фото, видео: Типичный Заозерный.

Причина пожара устанавливается дознавателями. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.