В Красноярске школу №88 закроют на ремонт из-за ошибки полувековой давности

В Ленинском районе Красноярска школу №88 закрыли на неопределенное время. Это означает, что 650 учащихся в новом учебном году «переедут». А точнее - сядут за парты в соседнем общеобразовательном учреждении, коим является школа № 53. Педагоги продолжат работать в другом месте. Об этом 28 июня сообщили в управлении образования города.

Причина кардинальных мер кроется в аварийном состоянии здания. В прошлом учебном году пришлось прекратить занятия сразу в двух спортивных залах и закрыть актовый зал. Там деформировались потолки и полы, появились трещины.

Инженеры обследовали школу и были неприятно удивлены результатом. В документах указано, что в здании железобетонные перекрытия. Но выяснилось, что в некоторых помещениях они деревянные.

В спортзале давно не занимаются Фото: администрация города

- Здание построено более 50 лет назад, проектная документация не сохранилась даже в архивах, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе управления образования. – Поэтому установить, почему полвека назад была допущена такая ошибка, уже невозможно. Железобетонная конструкция гораздо надежнее деревянной. Ели бы «начинка» здания соответствовала технической документации, школа могла бы эксплуатироваться и дальше. Но из-за аварийного состояния перекрытий, учреждение придется закрыть. На усмотрение родителей дети юридически могут продолжать числиться учениками школы № 88.

По предварительным оценкам ремонт ожидается серьезный. Необходимо будет заменить перекрытия, крышу, полы, оконные и дверные проемы, инженерные коммуникации, усилить фундамент, утеплить стены, заполнить деформационные швы.

В актовом зале опасно находиться Фото: администрация города

Специалисты проведут детальное обследование и подготовят проектно-сметную документацию. Необходимо будет пройти экспертизу. Только после этого можно будет говорить о сроках начала реновации.