2019-06-29T04:40:28+03:00
Общество

В Красноярске школу №88 закроют на ремонт из-за ошибки полувековой давности

650 учеников вынуждены будут «переехать» в соседнюю школу
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Школу закроют на ремонт Фото: администрация городаШколу закроют на ремонт Фото: администрация города
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Красноярска школу №88 закрыли на неопределенное время. Это означает, что 650 учащихся в новом учебном году «переедут». А точнее - сядут за парты в соседнем общеобразовательном учреждении, коим является школа № 53. Педагоги продолжат работать в другом месте. Об этом 28 июня сообщили в управлении образования города.

Причина кардинальных мер кроется в аварийном состоянии здания. В прошлом учебном году пришлось прекратить занятия сразу в двух спортивных залах и закрыть актовый зал. Там деформировались потолки и полы, появились трещины.

Инженеры обследовали школу и были неприятно удивлены результатом. В документах указано, что в здании железобетонные перекрытия. Но выяснилось, что в некоторых помещениях они деревянные.

В спортзале давно не занимаются Фото: администрация города

В спортзале давно не занимаются Фото: администрация города

- Здание построено более 50 лет назад, проектная документация не сохранилась даже в архивах, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе управления образования. – Поэтому установить, почему полвека назад была допущена такая ошибка, уже невозможно. Железобетонная конструкция гораздо надежнее деревянной. Ели бы «начинка» здания соответствовала технической документации, школа могла бы эксплуатироваться и дальше. Но из-за аварийного состояния перекрытий, учреждение придется закрыть. На усмотрение родителей дети юридически могут продолжать числиться учениками школы № 88.

По предварительным оценкам ремонт ожидается серьезный. Необходимо будет заменить перекрытия, крышу, полы, оконные и дверные проемы, инженерные коммуникации, усилить фундамент, утеплить стены, заполнить деформационные швы.

В актовом зале опасно находиться Фото: администрация города

В актовом зале опасно находиться Фото: администрация города

Специалисты проведут детальное обследование и подготовят проектно-сметную документацию. Необходимо будет пройти экспертизу. Только после этого можно будет говорить о сроках начала реновации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
О трендах рынка детских товаров и какие игрушки Филипп Киркоров покупает своим детям?
Рынок игрушек и детских товаров растет высокими темпами. Такими, что представители отрасли уже участвуют в крупных экономических форумах. Наравне с «Роснефтью» и «Газпромом»
Новости 24
Красноярский спортсмен стал чемпионом Европы по смешанному боевому единоборству ММА
В красноярском микрорайоне Солнечный отремонтируют пешеходный мост, который когда-то признали бесхозным
Для красноярского драмтеатра Пушкина построят еще два здания
В Красноярске после «прямой линии» с президентом начали строить детский сад
В Красноярске двое детей попали под колеса машин во дворе дома
Авиакомпания Azur Air отказалась кормить пассажиров: красноярская прокуратура предупредила о последствиях
Квартира мечты на Ладо Кецховели: в Красноярске выбирают самую лучшую «однушку» от застройщика
Банк УРАЛСИБ в Красноярске провел интеллектуальную викторину для партнеров
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» с детства мечтала работать в полиции
В Красноярске будут судить убийцу иркутского предпринимателя
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Жительница Красноярска трижды через интернет продала несуществующую машинку
В Енисейске установят памятник вертолету МИ-2
Реконструкция кинотеатра «Родины» в Красноярске может стать предметом судебного разбирательства
В Красноярском крае построят 14 спортивных объектов
Горняки подарили красноярскому селу детский праздник
Деревни отрезаны стихией. После сильных дождей в Красноярском крае начались подтопления
597 красноярских выпускников окончили школу с золотой медалью
Студент обвинил руководство СФУ в отчислении по политическим мотивам
«Голос был, как у крупного чиновника!»: красноярцев разводит на деньги телефонный мошенник под видом вице-мэра
На первом же открывшемся в Красноярске пляже запретили купаться