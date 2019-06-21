В Красноярском крае завуч тайком от родителей «откатала» у второклашек отпечатки пальцев

В одной из школ города Минусинска (юг Красноярского края) произошел неприятный инцидент. Мама второклассника обвинила завуча в недозволенных методах воспитания. По ее словам, педагог тайком от родителей сняла отпечатки пальцев у детей, чтобы выяснить, кто из них совершил карманную кражу. Правда, произошло это еще в конце марта. Но известно об этом стало лишь сейчас.

Позиция мамы: уволить

Екатерина Покидова заявляет: была шокирована произошедшим настолько, что написала заявление в прокуратуру. Цитируем: «Прошу провести проверку по факту проведения процедуры снятия отпечатков пальцев у моего ребенка, ученика 2 «а» класса классным руководителем... В нашем классе периодически пропадали деньги как учеников, так и учителя. На мою просьбу пригласить инспектора, который закреплен за нашей школой, для беседы с детьми и родителями, учитель решил провести процедуру личными методами...»

Родительница требует наказать завуча самым строгим образом

Женщина недоумевает: почему педагог снимала отпечатки пальцев тайком от родителей, почему никого из взрослых не пригласили? По ее словам, учитель нанесла детям серьезную психологическую травму.

- Мой сын стал бояться идти в школу, - рассказывает Екатерина Покидова. – Я, как мама, боюсь отправлять его в школу. Сегодня отпечатки пальцев сняли, завтра еще какую-то процедуру проведут над ребенком.

В целом она настаивает, чтобы завучу вынесли самое строгое наказание: уволили и завели уголовное дело.

Антон Титов, директор школы 00:00 00:00

Позиция школы: если бы вызвали полицию, было бы хуже

Как следует из заявления мамы Екатерины Покидовой в прокуратуру, кражи в классе случались и неоднократно (однако без официального подтверждения полиции эту информацию нельзя считать достоверной). Получается, что кто-то из второклашек залез даже в карман (или сумку) учителю. Наверняка завуч проводила беседы с родителями, но кражи продолжились. Тогда она решила пойти другим путем – припугнуть ребят.

Мама требует у прокуратуры принять решительные меры к педагогу

Директор школы Антон Титов рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Все случилось в конце марта. У одного из детей пропали деньги, рублей 20. По закону в таких случаях нужно вызвать полицию, виновного потом поставить на учет. Но когда собрали родительское собрание по этому поводу, сообща решили: разбираться своими силами, без полиции. Что сделала завуч – она взяла обычный лист бумаги и кисточку для макияжа. И сказала детям: «Кто деньги брал, эта кисточка покажет». Затем провела кисточкой по рукам детей. Это все было в форме игры.

По словам директора, мама узнала об этом от самой учительницы в конце учебного года. Сын Екатерины плохо себя вел, маму вызвали для беседы. И там педагог без каких-либо мыслей рассказала про «отпечатки пальцев». Называется, проявила ответственность, решила обсудить с мамой методы воспитания. И вот чем это обернулось.

- Формально да, это нарушение, - согласен Антон Титов. – У нас состоялась комиссия, разбирали дисциплинарный поступок, завуч согласилась, что не должна была так делать. Другого наказания, как дисциплинарное взыскание, в рамках трудового кодекса мы применить не можем. Но мама требует наказать строго, вплоть до того, чтобы посадить в тюрьму.

Завучу объявили выговор - впервые за 20 лет работы

Какой будет развязка

Завучу объявили выговор – впервые за 20 лет ее работы в школе. Прокуратура приняла заявление от мамы Екатерины Покидовой на рассмотрение. А администрация школы в ответ на обвинения мамы в прессе будет добиваться опровержения.

А как вы считаете, допустимы ли такие воспитательные приемы в школе? Обсудим на kp.ru

Благодарим за помощь в подготовке телекомпанию "7 канал".