Коммунальщики раньше срока возвращают в дома красноярцев горячую воду

Хорошая новость для жителей Советского и Центрального районов: вода в их дома возвращается раньше намеченного срока. Специалисты Сибирской генерирующей компании успешно провели подготовку ТЭЦ-3 к предстоящей зиме: теплосети и оборудование отремонтировали, испытания на прочность провели. И на это понадобилось даже меньше времени, чем планировалось изначально.

19 июня, специалисты подключили к горячей воде свыше шестидесяти домов в микрорайоне «Ястынское поле». 20 июня горячая вода вернулась в 250 домов и зданий.

С 13 часов 21 июня и до полуночи 22 июня теплоэнергетики подключают к горячей воде полторы сотни зданий по следующим адресам:

– Взлетная, 5 г, 7, 24 – 38

– 78 Добровольческой бригады, 19, 21

– 9 Мая, 5 – 47, 2 г – 30, 83, 82 к 1, 83 к 2

– Абытаевская

– Авиаторов, 45, 47

– Алексеева, 48 а – 52/1, 93 – 115

– Батурина, 1 – 19, 10 – 40 а

– Весны, 1, 3, 3а

– Караульная, 78, 45

– Линейная, 112 – 122

– Мартынова, 6

– Молокова, 13 – 37 а, 40 – 68

– Петра Ломако

– Петра Подзолкова

– Шахтеров, 38 – 44, 35 – 51

– Гайдашовка, 7, 7/1, 8 а/1, 8 д

– Комсомольский, 1 – 25, 2 – 22

– Мате Залки, 1, 3, 2 – 38

– Космонавтов, 8, 17, 17 а, 17 г

– Светлогорская, 5 – 19, 2 и

– Урванцева, 2 - 34, 9

– Шумяцкого, 1 – 11, 2 – 10

На остальных участках ремонтные работы после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей продолжаются. Энергетики устраняют повреждения трубопроводов, которые были выявлены в ходе проверки. Все мероприятия на сетях завершатся до 14:00 25 июня.

Это адреса:

– Светлогорская, 2 и, 7, 9, 11, 11а

– Комсомольский, 22, 22/1, 22/2

– 9 Мая, 6, 8, 10, 10;

– Шумяцкого, 10.

Как рассказали в пресс-службе СГК, максимальный срок отключения горячей воды в 2019 году по сравнению с 2008 годом сокращен более чем в два раза – до 9 дней. Это стало возможным в том числе за счет реализации Сибирской генерирующей компанией мероприятий Схемы теплоснабжения города.

Добавим, что третий, заключительный этап гидравлических испытаний, стартует 1 июля. Теплоэнергетикам предстоит проверить на прочность тепловые сети в радиусе Красноярской ТЭЦ-2. С 9:00 1 июля до 9:00 10 июля горячая вода будет отсутствовать у жителей Октябрьского, Железнодорожного, большей части Центрального (кроме микрорайона «Покровский) и большей части Свердловского районов.