2019-06-23T12:50:43+03:00
Общество

Сын пропавшего на войне красноармейца узнал о судьбе отца в день своего 89-летия

Красноярские полицейские и журналисты помогли поисковикам найти родственников трех погибших на войне солдат
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские полицейские и журналисты помогли поисковикам найти родственников трех погибших на войне солдатКрасноярские полицейские и журналисты помогли поисковикам найти родственников трех погибших на войне солдат
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Полицейские Красноярска и Шушенского совместно с журналистами разыскали родственников погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в мае к ним обратились поисковики отряда «Красноярец» с просьбой помочь в установлении родных четверых солдат. Их останки были найдены отрядами «Новгородец» и «Гвардия-Шкраб» в Новгородской области. Ребятам удалось установить, что все они – уроженцы Красноярского края и Хакасии, которая в годы войны входила в состав края.

К поискам родных подключились газеты «Ленинская искра», «Эхо Турана» и «Ангарский рабочий», они опубликовали статьи и фотографии. Благодаря такой слаженной работе родственники троих красноярских бойцов были найдены. Сын одного из них узнал информацию о судьбе своего отца в день 89-летия.

В настоящее время останки Павла Ивановича Солдатова и Федора Ивановича Войтова уже везут для захоронения на малой Родине в рамках программы «Дорога домой». Третьего красноармейца Семена Ивановича Курбатова внуки решили похоронить вместе с однополчанами в деревне Мясной Бор Новгородской области. Продолжаются поиски родных четвертого бойца – Афанасьевича Бобкова. Он родился в 1912 году и был призван на фронт из Таштыпского района Хакасии.

Сын пропавшего на войне красноармейца узнал о судьбе отца в день своего 89-летия

Сын пропавшего на войне красноармейца узнал о судьбе отца в день своего 89-летия

Фото предоставлены поисковыми отрядами «Новгородец» и «Гвардия-Шкраб».

ИСТОЧНИК KP.RU

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