Альтернатива ипотеке: как получить квартиру а без огромных переплат

Самым шаблонным решением квартирного вопроса до недавнего времени была ипотека. На днях в пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол, посвященный проблемам такого кредитования. В ходе обсуждений представители банков выказали озабоченность: сегодня люди не так охотно оформляют ипотеку. Поскольку цены на недвижимость идут в рост, чего нельзя сказать о доходах.

В итоге многие воспринимают ипотеку как кабалу. Одни попросту не тянут миллионные переплаты. Другим отказывают из-за возраста/отсутствия прописки/низкого официального дохода и пр.

Доступно для всех

Впрочем, отчаиваться не стоит. Реальная альтернатива ипотеке есть, и это жилищный кооператив. Именно его эксперты считают наиболее доступной моделью покупки квартиры.

О том, как это работает, рассказал красноярец, который первым в крае получил квартиру таким способом. Чем же выгодна для нас, людей без сверхдоходов, жилищная кооперация?

- Сейчас все больше людей отдают предпочтение модели получения жилья через жилищный кооператив,- отмечает наш эксперт Илья Кудряшов, консультант жилищного кооператива.

Жилищный кооператив абсолютно легальная юридически правовая форма объединения граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов ЖК в жилых помещениях путем объединения членами ЖК своих денежных средств (паевых взносов). Деятельность ЖК регулируется Гражданским кодексом РФ и Жилищным кодексом РФ.

Его преимущества очевидны. Одно из главных – процентная ставка. В коммерческих банках это 9,5-15%, а переплата может достигать астрономических 80-300%. Тогда как жилищный кооператив – это некоммерческая организация – предлагает условия с итоговой переплатой в 0,3–3,4% в год. Согласитесь, впечатляет?

Пайщиков больше и квартир тоже

Жилищные кооперативы сами жилье не строят, и вообще никакой экономической деятельности не ведут, но помогают приобрести уже готовые квартиры оперативно и без гигантской переплаты.

Самый крупный федерально-значимый жилищный кооператив в России действует с 2014-го года. А представительство в Красноярском крае существует с 2015-го года.

Ведь проект рассчитан – повторимся – на обычных людей со средним достатком. Благодаря ЖК, получить квартиру за полгода может любой.

Разберемся, в чем секрет. Итак, вступающий в кооператив подписывает договор, оплачивает вступительный взнос, и вносит первоначальный паевой взнос = 35% от предполагаемой стоимости жилья.

Потом встает в очередь подбора и приобретения жилья. Когда она подойдет, ЖК добавляет из своего фонда недостающую сумму = 65%, приобретает жилье и передает его пайщику. За 10 лет, проживая в своей будущей квартире, человек возвращает в кооператив предоставленные ему средства безпроцентно! И затем переоформляет её в собственность. Такой порядок гарантирует законами РФ защиту собственности пайщика и средств кооператива.

- Важно знать: с каждым годом количество пайщиков растет в разы, - поясняет Илья Кудряшов. – Судите сами: если в 2015-м их было 43, в 2017-м – 573, а в 2019-м уже 5660! ЖК это своего рода «касса взаимопомощи». Соответственно, увеличивается количество приобретенных квартир – 5, 51 и 706 (соответственно вышеуказанным годам). А срок ожидания в очереди, напротив, сокращается: в 2015-м он был 18 месяцев, в 2017-м – 12, а в нынешнем году – уменьшился до 7 месяцев. Наблюдается постоянная положительная динамика.

Нет денег на взнос, поможем

Что делать тем, у кого нет средств на первоначальный взнос? Не проблема, как раз таких в кооперативе большинство. Специально для них разработаны всевозможные программы. Например, накопительная.

- Можно вносить деньги на свой паевой счет в кооперативе, но ежемесячный взнос должен быть не меньше 10 тысяч рублей, - продолжает Илья Кудряшов. – Как только сформируется первоначальный взнос и подойдет очередь, ЖК приобретет выбранную пайщиком квартиру. Кроме того, в приобретение жилья можно вложить материнский капитал. Жилищный кооператив имеет единственную уставную цель – улучшение жилищных условий, что полностью соответствует законам и целям использования материнского капитала. Пенсионный Фонд сотрудничает с ЖК и передает в качестве паевых взносов государственные субсидии.

А если случится форс-мажор? Пайщику, который временно не сможет вносить платежи, ЖК даст каникулы. Если же у человека постоянные трудности, платить не может, он может выйти из кооператива. При этом паевой взнос – те самые 35% и все накопленные паевые взносы - возвращаются до рубля! Удерживаются только вступительный и членский.

Сравните с ипотекой: если вы перестаете платить по кредиту, то лишаетесь и квартиры, и внесенных за нее денег.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА?

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