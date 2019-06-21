Летом квартиру покупать выгодно

Главный сезон - лето

Ситуация на рынке недвижимости сейчас вполне благоприятная для приобретения новой квартиры – считают эксперты, которые приняли участие в круглом столе газеты «Комсомольская правда». На самом деле, летом переезды люди планируют гораздо чаще, чем в другие сезоны. И связано это с рядом причин:

- Во-первых, многие горожане стараются успеть переехать в новую квартиру до 1 сентября – начала учебного года, - считает Максим Омельянчук, заместитель директора агентства «Кром». – Так сложилось, что выбрав учебное заведение для своего ребенка, родители хотят жить в шаговой доступности, чтобы не беспокоится, как ребенок доберется до школы. И чтобы никакие заботы не омрачали День знаний, успеть провести все сделки им нужно за летние месяцы.

Кроме того, именно летом многие переезжают в другие города. И собирать вещи, заказывать контейнеры, заниматься ремонтами также предпочитают в теплое время года.

Не ждать

Существенным фактором служит и то, что лето – пора отпусков. И кто-то отгораживается от суеты города дачным участком, кто-то отправляется на отдых в жаркие страны, а кто-то готов посвятить свободное время решению жилищного вопроса:

- На самом деле, когда у человека есть свободных 15-20 дней, он может все обдумать, просмотреть варианты недвижимости и сделать осознанный выбор, - говорит Наталья Букатина, начальник отдела партнерских продаж филиала ГПБ (АО) Восточно-Сибирский. – Сейчас мы все чаще наблюдаем ситуацию, когда люди приобретают недвижимость здесь и сейчас, а не ждут снижения ставок по ипотеке или понижения цен на жилье годами. Если есть вариант квартиры, который их устраивает, занимать позицию выжидания не стоит.

На самом деле рынок недвижимости – это сложный механизм, который работает по своим законам. К сожалению, порой люди не всегда понимают, по каким именно или хотят изменить их под свои желания. Но это заблуждение: - Серьезным образом на ценообразование повлияла Универсиада, - комментирует Жанна Малахова, руководитель службы ипотеки «Аревера Недвижимость». – Многие люди, наивно полагая, что с проведением международных соревнований спрос на недвижимость в Красноярске вырастит, существенно подняли цены. И учитывая, что квартира была выставлена на продажу не вчера, сроки ожидания сделки затянулись. Многие эксперты полагают, что, несмотря на то, что платежеспособность населения не снизилась, возможности копить на первоначальный взнос у многих нет. Люди продают меньшее жилье, покупают большее и только тогда у них на руках оказываются необходимые свободные денежные средства:

- Для многих банков выгодно предлагать ипотеку под большие квартиры, - комментирует Оксана Лыткина-Тепляшина, начальник центра ипотечного кредитования банка ВТБ. – Так, например, в нашем банке процент по ипотеке ниже, если площадь жилья свыше 100 квадратных метров.

Господдержка

Огромную роль в формировании ипотечных предложений сыграли государственные программы. Поддержка семей, военнослужащих позволила банкам снизить ставку по ипотеке и тем самым привлечь новых клиентов: - По нашим наблюдением активизировались люди, которые оформляют ипотеку для военнослужащих, - говорит Станислав Шитиков, менеджер по работе с партнерами банка «Открытие» в Красноярске – За последнее время их процент увеличился, хотя в целом, нельзя сказать, что количество клиентов как то резко уменьшается или увеличивается в течение года. Даже сезон здесь не играет принципиальной роли. Хотя все же стоит отметить, что в летние месяцы люди более активны, чем в другие.

Настоящий беби-бум, связанный с получением материнского капитала случился в России еще совсем недавно, но вторая волна не заставила себя ждать, когда государство предложило рефинансирование даже уже имеющийся ипотеки и получение новой по льготной ставке:

- Мы планируем увеличить выдачи жилищных кредитов почти в 2 раза, до 1 млрд рублей, - комментирует Юлия Коротких, руководитель Абсолют банка в Красноярске. – У нас для этого есть не только конкурентоспособные условия ипотечных программ, но и эффективная цифровая платформа, позволяющая подавать заявку по кредиту онлайн — из офиса риэлтора или застройщика, и получать одобрение уже через 25 минут. И многие эксперты с Юлией согласны:

- Программы господдержки набирают популярность, - говорит Оксана Лыткина-Тепляшина, начальник центра ипотечного кредитования банка ВТБ. – После изменения законодательства и возможности получить кредит по льготной ставке 6% многие семьи задумались о рождении второго ребенка. В нашем банке ставка даже ниже установленной государством.

Риски и сомнения

О востребованности ипотеки говорит тот факт, что почти 70% сделок с жилой недвижимостью в регионе совершается с использованием заемных средств.

-В ближайшие годы доля таких сделок может вырасти до 75-80%, - прогнозирует Юлия Коротких, руководитель Абсолют Банка в Красноярске.

Существует масса вариантов оформления ипотечных кредитов. Можно купить квартиру в новом доме. Можно присмотреть вторичное жилье. Можно купить загородный дом, однако далеко не все банки занимаются кредитованием такого вида недвижимости. Кроме того, существует достаточно серьезный список требований и ограничений по ней. В России распространение получило долевое строительство. Однако после последних скандалов с обанкротившимися застройщиками в краевом центре люди стали весьма осторожны:

- Мы видим существенное сокращение кредитов, оформляемых на долевое жилье, - комментирует Жанна Малахова, руководитель службы ипотеки «Аревера Недвижимость». – Даже если речь идет о надежном застройщике, не один десяток лет работающем на красноярском рынке и хорошо себя зарекомендовавшем.

И, несмотря на то, что банки с застройщиками ведут серьезную работу, горожане не торопятся вкладывать деньги в долевое:

- Мы отслеживаем работу застройщика, наблюдаем за ним в течение трех месяцев, - рассказываетНаталья Букатина, начальник отдела партнерских продаж филиала ГПБ (АО) Восточно-Сибирский. -Смотрим, не снижаются ли темпы строительства. И если видим, что за какое-то время ничего не изменилось на строительном участке, начинаем действовать.

Ситуацию долевого рынка усугубил и отъезд состоятельных людей из краевого центра – потенциальных инвесторов долевого строительства, - считает Максим Омельянчук. Сейчас эти люди инвестируют в жилье Краснодара, Сочи или Москвы.

Что и где покупать?

- В целом по рынку доля вторичного жилья, приобретаемого с помощью заемных средств, в 2019 году приблизилась к 80%, - комментирует Юлия Коротких, руководитель Абсолют банка в Красноярске. - Более высокий интерес к вторичному жилью объясняется несколькими факторами. Во-первых, в готовую квартиру можно заселиться практически сразу после сделки, а в случае с новостройкой ожидание может растянуться на несколько месяцев, а то и пару лет, и даже более. Так, в Красноярске есть предложения о продаже квартир в домах, которые будут сданы только в конце 2022 года. Во-вторых – существенная ценовая разница. Квадратный метр жилья в новостройках и в 2018 году стоил дороже квадратного метра вторички, и сейчас ситуация не изменилась.

Кстати, в связи с увеличением доли вторички, мы всего за год отметили двукратный рост интереса к сделкам в формате «ипотека на ипотеку», отмечает руководитель Абсолют Банка в Красноярске. - В этом случае с помощью жилищного займа красноярцы покупают квартиру, которая уже находится в залоге. Это нормальная ситуация, когда люди взяли в ипотеку квартиру на срок 15-20 лет, а потом, еще до полной выплаты кредита, решили улучшить свои жилищные условия. К сожалению, пока что далеко не все банки готовы оформлять такие сделки, но прогресс есть.

Конечно, выбор каждого клиента, который оформляет ипотечный кредит, индивидуален. И факторов, которые влияют на этот выбор достаточно. Чаще всего, ситуация складывается благоприятно, когда и продавец, и покупатель готовы идти на взаимные уступки. Продавец не завышает цену на недвижимость, понимая, что деньги ему нужны здесь и сейчас, а не через полгода - год. А покупатель делает осознанный выбор, не дожидаясь падения ставок по ипотеке или какого-то мифического жилищного бума.

ВАЖНО!

Средняя цена «квадрата» готовой квартиры в Красноярске в 2019 году – 46 тысяч рублей, новостройки – 52,6 тысяч рублей.

КСТАТИ

Застройщики Красноярска в 2018 году заметно сократили число малогабаритных квартир в связи с тем, что спрос на новое жилье в формате «мини» исчерпан, красноярцы желают комфорта