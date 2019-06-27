2019-06-27T04:36:15+03:00
Происшествия

«Играл с девочками в лошадку и фотографировал»: вожатый детского лагеря получил 12 лет за надругательство над тремя детьми

Точку в дикой истории, произошедшей под Красноярском, поставил суд
Ася ЖУКОВА
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«Играл с девочками в лошадку и фотографировал»: вожатый детского лагеря получил 12 лет за надругательство над тремя девочками. Фото: официальный сайт лагеря.«Играл с девочками в лошадку и фотографировал»: вожатый детского лагеря получил 12 лет за надругательство над тремя девочками. Фото: официальный сайт лагеря.
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- Играл с девочками в лошадку и фотографировал, - от подробностей этой шокирующей истории становится не по себе. Бывший воспитатель детского лагеря в Железногорске (это небольшой закрытый город под Красноярском) получил 12 лет за надругательство над тремя воспитанницами, девочками 11 лет, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

Все произошло почти год назад, в ночь с 1 на 2 июля 2018-го. Мужчина, а на тот момент ему было 47 лет, «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек».

Причем ни к следователям, ни в полицию никто из них не обратился. История получила огласку после того, как одна из мам (ее ребенок тоже отдыхал в «Орбите») позвонила в СМИ: ходят страшные слухи, разберитесь!

Даже, когда все подтвердилось, многие не могли поверить. Ведь 47-летний воспитатель подрабатывает в лагере не первый год. Он – известный в городе хореограф, занимался с девочками-подростками танцами. Хотя и числился на одном из местных предприятий. Педагогического образования не было, но в прошлом году, как обычно, устроился в лагерь.

Когда правда вскрылась, на воспитателя завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». И вот накануне, 27 июня, стало известно: суд признал мужчину виновным.

- Суд вынес приговор: бывшему воспитателю назначили наказание – 12 с половиной лет лишения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью в течении 5 лет, - пояснили в ГСУ СК России по Красноярскому краю. – Пока приговор в законную силу не вступил.

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«Играл с девочками в лошадку и фотографировал»: в детском лагере вожатый надругался над 11-летней школьницей

Вот уже вторые сутки закрытый город под Красноярском тревожно гудит: жители обсуждают недавнее ЧП в детском лагере. Там в ночь с 1 на 2 июля вожатый вошел в комнату спящих школьниц и совершил с одной из них то, что на языке Уголовного кодекса называется насильственными действиями сексуального характера. Девочке всего 11 лет, вожатому – 47 (подробнее).

Следственный комитет возбудил уголовное дело против вожатого, пытавшегося изнасиловать 10-летнюю девочку.

Вторая смена в летнем лагере «Сокол», что в Красноярском крае, закончилась грандиозным скандалом и серьезной уголовной статьей, по которой «светит» до 20-ти лет лишения свободы. (Подробнее).

Подробности скандала в «Соколе»: «Вожатые целыми днями общались с девочками из старших отрядов и ничего не делали»

Знакомые вожатого уверены, что к десятилетней девочке он начал приставать, находясь под действием алкоголя. Следственный Комитет Красноярского края собирается обжаловать решение суда, по которому на время следствия решили оставить на свободе 22-летнего физрука-вожатого, обвиняемого в насилии над 10-летней девочкой. (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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