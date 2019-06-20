2019-06-21T07:21:10+03:00
Общество

В Красноярском крае с лесом больше не пошутят

Губернатор Александр Усс побывал с рабочей поездкой в Большемуртинском районе
Анастасия ШАЙХОВА
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Район расположен в центральной части Красноярского краяРайон расположен в центральной части Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава региона проверил пункт приема и погрузки древесины ООО "Центр Сибири", расположенный недалеко от поселка Раздольное.

Губернатор проверил пункт приема и погрузки древесины Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор проверил пункт приема и погрузки древесиныФото: Мария ЛЕНЦ

На месте выяснилось, что предприятие работает с множеством нарушений (на территории пункта приема и переработки древесины не соблюдались правила техники безопасности, игнорировались правила утилизации и хранения отходов), которые было настоятельно рекомендовано устранить в самые короткие сроки:

Лесная отрасль – одна из проблемных не только крае, но и в России в целом Фото: Мария ЛЕНЦ

Лесная отрасль – одна из проблемных не только крае, но и в России в целомФото: Мария ЛЕНЦ

- Мы даем вам 2,5 месяца, думаю, что в конце августа – начале сентября мы к вам вновь приедем, - сказал Александр Усс. - И очень рекомендуем, чтобы здесь все было по-другому. Необходимо создать здесь нормальные условия работы, в том числе и для людей. Учет древесины – раз. Порядок на площадке – два. Утилизация отходов – три. Все эти критерии должны быть выполнены. И имейте в виду, что с этим шутить никто не будет!

На месте выяснилось, что предприятие работает с множеством нарушений Фото: Мария ЛЕНЦ

На месте выяснилось, что предприятие работает с множеством нарушенийФото: Мария ЛЕНЦ

После проверки предприятия были выявлены многочисленные нарушения.

На территории пункта приема и переработки древесины не соблюдались правила техники безопасности Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории пункта приема и переработки древесины не соблюдались правила техники безопасностиФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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