«Дети любят героев»: звезды российского спорта открыли в отеле Rixos Sungate Академию футбола

Андрей Аршавин, Владислав Игнатьев, Максим Канунников, Владимир Быстров, Алексей и Антон Миранчуки, - 16 июня знаменитые футболисты провели дружественный матч и приняли участие в церемонии открытия «Rixos Football Academy», - академии футбола в отеле Rixos Sungate (Турция, Анталья).

Открытие футбольной академии. Фото: Rixos Sungate

Теперь у детей постояльцев отеля появилась уникальная возможность тренироваться здесь под попечительством звезд современного российского футбола.

Фото: Rixos Sungate

В окружении Таврских гор

Rixos Sungate находится в 35 минутах езды от центра города Анталья. Отель окружают прекрасные Таврские горы (по легенде, так их назвали в честь символа богов бури – тельца). Каждый день в течение высокого сезона в отеле одновременно находится до 3 500 гостей, но на огромной территории в 250 тыс. кв м места хватает всем. Поначалу кажется, что ориентироваться здесь будет сложно. Однако освоиться получается быстро - благодаря персоналу, указателям, многочисленным картам, а главное – тому, что все очень логично устроено. Сосредоточие жизни – главный бассейн, вокруг расположены многочисленные барчики, рестораны, сцена, лотки с бесплатным мороженым и вареной кукурузой и далее – выходы к морю. Большой плюс территории – обилие зелени, высоких деревьев – пальм, сосен. Благодаря этому не жарко, даже когда солнце в зените. А уличные веранды ресторанчиков устроены так, что хорошо продуваются бризом и можно спокойно не только завтракать и ужинать, но и комфортно обедать на улице.

Фото: Rixos Sungate

Rixos предоставляет размещение по системе «ultra all inclusive», и организует это на высшем уровне. Комфортные номера (кстати, у Rixos очень хорошая косметика для ухода за телом и волосами собственного производства!). Питание также на высоте – от огромного основного ресторана, который работает даже ночью, до возможности заказа еды в номер, многочисленных баров и ресторанов a la carte, предлагающих блюда турецкой, французской, эгейской, японской, итальянской, мексиканской, китайской кухонь.

Указатели в отелеФото: Мария МИШКИНА

Гости могут сочетать насыщенную развлекательную программу с релаксом – для этого к их услугам эксклюзивный СПА-центр с турецкой баней, сауной, паровой, комнатой отдыха, массажем, закрытым бассейном и пр.)

Фото: Rixos Sungate

– Но, пожалуй, главная «фишка» отеля – это спорт. Rixos Sungate - идеальное место для тех, кто не просто предпочитает роскошный отдых, но и ведет здоровый образ жизни и занимается спортом даже во время отпуска. Кстати, сеть Rixos - основоположник тренда активного отдыха в рамках системы ultra all inclusive.

Знаменитые футболисты провели дружественный матч и приняли участие в церемонии открытия «Rixos Football Academy». Фото: Rixos Sungate

Аэробика, фитнес, йога, теннис, бильярд, волейбол, мини-футбол, стрельба из пневматической винтовки – список можно продолжать еще долго.

Фото: Rixos Sungate

Rixos Sungate активно сотрудничает с ведущей российской сетью фитнес-клубов World Class. Тренеры сети работают с гостями отеля ежедневно, с утра и до вечера. Здесь же открылся первый в Турции спортивный центр World Class на открытом воздухе.

Фото: Rixos Sungate

От Каменских до Басты

Отдельная строка отдыха в Rixos Sungate – звездные гости. С концертами здесь выступают популярные исполнители, и всемирно известные ди-джеи. Для отдыхающих в отеле этим весной и летом, к примеру, уже выступили Настя Каменских, Тимати, Егор Крид, Ханна, ACEOFBASE, приедут Баста, «Время и стекло», Мот, Светлана Лобода и другие звезды. Расписание SТARDAYS 2019 выложено на главной странице отеля, и, - рассказывают менеджеры, - многие отдыхающие подбирают даты тура, ориентируясь именно на него.

Фото: Rixos Sungate

Не случайно, благодаря насыщенным развлекательным программам, Rixos Sungate удостоен международной награды «Лучший развлекательный отель в Европе» от World Travel Awards. Также является обладателем награды «Quality Management – QM Awards» за лучшее управление развлекательным отелем.

Кинотеатр на территории отеля. Фото: Rixos Sungate

Ориентирован Rixos Sungate, прежде всего, на русскоязычную публику. Благодаря этому для нас здесь нет языковых барьеров. На русском говорят, и очень хорошо, практически все.

Фото: Rixos Sungate

Всего же за год отели Rixos по всему миру принимают до миллиона гостей из разных стран, включая Россию.

Шеф повар Rixos Sungate: «Я очень люблю готовить!»

Мы поговорили с шеф-поваром Rixos Sungate, господином Реджепом Йокселом. Как удается накормить такое огромное количество гостей? Готовить блюда на таком уровне? Откуда поставляются продукты в рестораны Rixos? Раскрываем секреты.

- Я работаю в Rixos с 2001 года, - рассказывает Реджеп Йоксел. – У меня есть дочка, ей 9 лет, дома она готовит вместе со мной. Правда, дома я готовлю редко (смеется).

В день для гостей Rixos Sungate готовится 2 000 килограммов еды. Завозится до 7 000 килограммов продуктов!

Господин Реджеп Йоксел, шеф-повар Rixos SungateФото: Мария МИШКИНА

На 80 процентов это поставки из Турции, и только 20 процентов импорт из других стран (Японии, Италии, Испании, Мексики). К примеру, испанские вина, мексиканский кофе, и пр.

- Кухни работают 24 часа в сутки, - рассказывает шеф. – Да, круглосуточно, иначе не успеть. Завтрак начинают готовить в 00 часов. Мы все производим сами, от выпечки хлеба до сложных авторских блюд. Как рассчитывается количество еды? Шеф-повар должен быть хорошим математиком, - смеется Реджеп Йоксел.

Напитки в ресторане отеля Rixos SungateФото: Мария МИШКИНА

- Каждый день составляются списки по количеству гостей, - так и делается расчет. И все равно, конечно, часть еды приходится выбрасывать.

Это, пожалуй, единственное, что огорчает шефа. Хотя менталитет гостей с годами меняется. И если раньше было принято накладывать на тарелки горы еды, а потом большую часть оставить, то сейчас, даже если хочется попробовать все, чаще кладут понемножку.

(Кстати, в определенном смысле это все то же, о чем мы говорим: все большее стремление людей к здоровому образу жизни, в котором вопрос правильного питания играет немаловажную роль.)

Главный ресторан на территории Rixos Sungate. Фото: Rixos Sungate

Куда идет то, что не разобрали после обеда или ужина с лотков? Ведь остается много нетронутой еды, - для поддержания ассортимента подносы не могут ни на минуту оставаться пустыми. Ответ прост: поскольку персонал (а это около 1000 человек) питается в отеле, блюда съедают работники отеля.

- Мы планируем наши расходы, - говорит шеф. – Система «все включено» очень сложная, в том числе и в отношении еды. Ее не должно много оставаться, это нормально. Иначе мы разоримся.

Фото: Rixos Sungate

Кстати, о расходах: отдельная статья – посуда. Ее бьется... до 40 процентов в год! Приходится обновлять.

Работать на кухнях отеля очень престижно. Но начинать каждому приходится с самого малого. Проходит много времени, прежде, чем дают приготовить первое блюдо. И надо настроиться, понять, что в готовке еды тебе близко, выбрать свой путь. Но и добиться, если будешь стараться, можно больших высот.

Фото: Rixos Sungate

- Поэтому наш шеф – очень богатый человек, - смеется кто-то из коллег рядом.

- Я очень люблю готовить! – искренне отвечает тот. – Это моя жизнь. Мой папа был поваром, я с ним начинал.

Кстати, недавно Реджеп Йоксел выпустил великолепную, огромную, ярко иллюстрированную глянцевую книгу авторских рецептов.

«Родители довольны, что их дети приобщаются к спорту благодаря Rixos»

Менеджмент отеля выделяет три приоритетных направления обслуживания клиентов: сервис и питание; детский отдых (25 тыс. кв м в Rixos Sungate отдано детям, но об этом подробно можно прочитать на сайте отеля); и возможность активного отдыха, в частности, занятия спортом для гостей всех возрастов. Открытие «Rixos Football Academy» - еще один шаг в этом направлении.

Аквапарк. Фото: Rixos Sungate

Тренироваться на новой футбольной площадке дети (в возрасте от 7 до 16 лет) могут дважды в день – утром и вечером. Тренировки проводят профессиональные тренеры, а также звездные футболисты. Ведь именно звезда, - считают владельцы Rixos, может зажечь стремление к занятию спортом, а легендарный футболист, чье имя знает весь мир, вдохновить на занятия футболом. Может быть, именно на площадке «Rixos Football Academy» вырастут новые звезды этого вида спорта.

- Дети любят героев, - говорят авторы проекта «Football Academy». Возглавляет тренерскую команду Rixos Sungate Андрей Аршавин. В течение курортного сезона мастер-классы для воспитанников Академии дадут действующие игроки национальной сборной России по футболу: Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме, Ролан Гусев, Владимир Быстров, Максим Канунников, Владислав Игнатьев, Дмитрий Булыкин.

Фото: Rixos Sungate

16 июня в рамках открытия Академии на футбольном поле Rixos Sungate прошел дружеский матч между юными футболистами из Rixos Sungate и Rixos Premium Tekirova, где действует аналогичная школа под руководством Евгения Алдонина.

Кстати, сам Евгений Алдонин лично наблюдает за талантливыми детьми, оценивая перспективы ребенка в большом спорте.

ДОСЛОВНО

Г-н Дерья Биллур, генеральный директор Rixos Sungate:

- Развлечения и спорт составляют основу концепции нашего отеля. Поскольку футбол – один из самых популярных видов спорта в мире, мы открыли футбольную академию. Мы работаем над этим проектом уже несколько лет, но в этом году он вышел на качественно новый уровень. В новом формате академии звезды российского футбола непосредственно тренируют детей наших постояльцев. Мы считаем, что эта инициатива важна для физического развития детей, так как она побуждает их начать заниматься спортом и полюбить его. Родители довольны, что их дети приобщаются к спорту благодаря Rixos.