Загадка природы? Молния в третий раз бьет по красноярским либерал-демократам

В сентябре красноярцев, как и жителей ряда других регионов страны, снова ожидают выборные сюжеты. Питер выбирает губернатора, москвичи – городскую Думу. Краевая столица тоже готовится к довыборам в городской Совет депутатов и Законодательное собрание края. По итогам довыборов, один из кандидатов займет пустующее кресло в Горсовете, еще два мандата краевого парламента получат кандидаты, претендующие занять места, освободившиеся после трагической гибели Алексея Клешко и перехода Егора Васильева на работу в правительство.

Как показывает практика, период перед выборами нередко отмечается не только обилием предвыборных агиток, роликов и обещаний, но и, увы, неприятными историями, зачастую с ярко выраженной криминальной составляющей. И, к сожалению, ни одна политическая сила или конкретный кандидат от таких историй не застрахован.

В случае с Красноярском общеизвестный тезис о том, что молния не бьет дважды в одно и то же место, пытаются опровергнуть отдельные представители партии либерал-демократов. По крайней мере, так может показаться. Судите сами. В апреле были задержаны несколько человек, имевших отношение к работе и бухгалтерии регионального штаба ЛДПР, в конце мая вынесен обвинительный приговор в отношении экс-депутата городского Совета депутатов Аркадия Волкова. И буквально через полторы недели сотрудники ФСБ задерживают действующего депутата краевого Законодательного собрания Сергея Титова.

По каждому эпизоду выдвигались свои обвинения, причем достаточно серьезные. Нецелевое использование бюджетных средств, доказанный судом первой инстанции факт коррупции и подозрение в мошенничестве. Череда событий вызвала живой интерес и активное обсуждение среди красноярцев. Отдельные жители города и края по-своему видят этот событийный ряд. находят ему разные истоки. Кто-то подумал, что у партийцев началась мистическая «черная полоса». Другие выразили мнение, что это ничто иное, как «политический заказ». Третьи, наоборот, считают, что ситуацию нужно оценивать холодно и трезво, опираясь только на факты, оставив домыслы и злой рок за скобками криминальных сюжетов, проверок силовиков, уголовных дел и обвинительных приговоров суда.

Своим мнением на этот счет поделился с нами Алексей Додатко - секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», самой большой по численности партии в регионе. Наш собеседник считает вариант о некоем «заказе» как минимум странным, с учетом плотности происходящих событий на единицу времени.

- Если в отношении наших партийцев возникает вопрос у силовиков, правоохранительных органов, наша принципиальная позиция - это беспристрастная реакция на такие случаи, - говорит Додатко. - Мы воздерживаемся от каких-либо интерпретаций, оценок, домыслов и публичного комментирования в каком-то удобном нам разрезе. Есть партийный устав, который однозначно предполагает приостановление членства в партии любого лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело. И если есть приговор суда - это однозначно влечет исключение из партии. Мы не придумываем каких-то легенд, выгодных партии, не стараемся искусственно «высветлить» человека. Как говорится, следствие разберется. Я считаю, это единственно верная, честная по отношению к избирателям позиция.

Отметим, подобные события не редкость. Однако каждый раз, что называется, «под выборы» такие сюжеты, а особенно если их не один, могут вызывать желание увязать их в единый спланированный акт, увидеть провидение или еще как-то объяснить политический подтекст. Но что точно вряд ли можно поставить под сомнение - это два момента. В правовых нюансах решение пусть принимают компетентные органы в соответствии с законом. А политические итоги всегда будут зависеть только от одной группы участников подобных историй - от избирателей. То есть от нас с вами.